Юбилей Эстонии в Кохтла-Ярве стал праздником народного творчества

Яблоку негде упасть! Это про зрительные залы Культурного центра, клубов и Домов культуры Кохтла-Ярве в субботу, когда страна праздновала 100 лет независимости.

А в Кохтла-Ярве на праздник приехала самая настоящая Эстония, какую знают жители промышленного города. Знают, но ждут встречи с ней, особенно те, кто постарше.

Концерт состоял из двух отделений. Начался он исполнением гимна Эстонской Республики, который вместе с артистами пел весь зал.

Первыми выступили артисты столичного ансамбля народного танца ”Koidupuna”, которым руководит хореограф Калев Ярвела. Народные танцы Эстонии в профессиональном исполнении, да еще с включением жанровой хореографической картинки, в которой дети ”оживляют” кукол, спрятанных в сундучке, тронули зрителей разных возрастов. Ансамбль этот — в некотором роде семейный — супружеская пара танцоров приехала на концерт в Кохтла-Ярве, взяв с собой будущих артистов — близнецов, мальчика и девочку.

Но когда ведущая концерта объявила настоящий семейный ансамбль — Вирве с острова Кихну, зрители, наслышанные об этом коллективе, в знак уважения приветствовали исполнителей стоя.

Остров Кихну на карте — всего лишь крошечная точка в Рижском заливе Балтийского моря. Его протяженность с севера на юг не превышает 7 километров, а с запада на восток составляет немногим более 3 километров. Его площадь — 16,4 квадратных километра. Здесь постоянно проживает около 600 человек, которым на протяжении веков удается сохранять уникальные традиции и обычаи, благодаря чему с 2003 года Кихну входит в сисок шедевров культурного наследия ЮНЕСКО.

Глядя на полную энергии Вирве, которая всего на десять лет моложе Эстонской Республики, понимаешь, что на острове живут сильные, жизнерадостные люди.

Перед началом концерта уникальный самобытный композитор и исполнитель ответила на вопросы.

- Уважаемая Вирве, расскажите о вашем ансамбле.

- Ансамбль — это моя семья в полном смысле этого слова. Это мои дети, внуки и правнуки. Мы долго поем вместе. Я сама создала почти 400 песен, которые мы исполняем. Я очень счастлива жить в нашем государстве, желаю ему гордо нести свой флаг наравне с большими государствам.

- Вы живете на одном конце Эстонии, мы — на другом. Все наши жители наслышаны о вашем маленьком острове. А вы что-нибудь знаете о Кохтла-Ярве, об Ида-Вирумаа?

- Конечно. Мы в этом регионе не впервые, несколько раз были здесь со своими песнями, давали концерты. Так что про этот регион мы знаем довольно много. И всегда поездка через всю страну — это для нас очень эмоциональное и прекрасное путешествие.

- Видите ли вы отличие между эстонцами и русскими, которые живут в Эстонии?

- Для меня нет разницы — русский ты или эстонец. Все, кто живут здесь — одна большая семья, одна Эстония.

Пожелав старенькой Вирве долгих лет жизни, творческих сил, журналист не стал говорить ей, что немножечко соврал, сказав, что все наши жители знают о ее маленьком острове. Дело в том, что накануне приезда ансамбля в Кохтла-Ярве, во время церемонии повязывания шарфа цветов государственного флага на памятник ”Слава труду”, журналист, в присутствии педагогов спросил русских кохтла-ярвеских гимназистов и старшеклассников основной школы: где находится Кихну? Ни один молодой человек не знал не только, где находится остров, но и вообще что это такое — Кихну. Спрашивать же, знают ли они, что Кихну внесен в список духовного наследия ЮНЕСКО, уже не имело никакого смысла.