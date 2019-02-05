Январь на дорогах Ида-Вирумаа: аварии, нетрезвые водители и тяжелые дорожные условия

К сожалению, погиб один человек. 5 января в 16.18 на 5-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва, автомобиль Ford, за рулем которого находился 63-летний мужчина, наехал на лежавшего на дороге мужчину, который скончался на месте происшествия. Также произошло четыре ДТП, в которых пострадало четверо человек, в том числе 5-летний ребенок. Последнее январское ДТП произошло в Нарве, когда на ул. Кангеласте водитель, 58-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyotа, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступила дорогу пешеходам, 5-летней девочке, переходившей дорогу вместе с бабушкой. В результате наезда ребенок упал на дорогу и пострадал. Девочку доставили в Нарвскую больницу. Обстоятельства происшествия выяснит делопроизводство.

За прошлый месяц в нашем уезде было задержано 37 нетрезвых водителей, из них две трети – 24 человека, управляли автомобилем в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. Из них четверо, в свою очередь, находилось в состоянии наркотического опьянения. Из задержанных нетрезвых водителей четверо были задержаны с помощью звонков внимательных жителей на номер 112. Каждый такой задержанный водитель – это предупрежденное потенциальное ДТП, имы благодарим всех звонящих в полицию людей, которые сообщают об опасных водителях. В прошлом месяце по вине пьяного водителя произошло только одно ДТП, это случилось 14 января в Йыхви, но это ДТП, с счастью, обернулось только материальным ущербом.