08.08.2018, 21:10

Яна Тоом созывает экстренное заседание правления нарвских центристов

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rus.delfi.ee
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Yana Toom
Yana ToomFoto: Karin Kaljuläte

Лидер нарвского округа Центристской партии Яна Тоом назначила на четверг экстренное заседание правления местного отделения политической организации с целью обсудить предполагаемые подозрения в коррупции в отношении ряда нарвских депутатов.

Об этом поздно вечером в среду, 8 августа, Тоом сказала корреспонденту портала rus.err.ee.

Из-за занятости дать обстоятельный комментарий по ситуации она не смогла, но отметила, что полностью согласна с заявлением Юри Ратаса.

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