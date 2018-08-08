Яна Тоом созывает экстренное заседание правления нарвских центристов

Лидер нарвского округа Центристской партии Яна Тоом назначила на четверг экстренное заседание правления местного отделения политической организации с целью обсудить предполагаемые подозрения в коррупции в отношении ряда нарвских депутатов.
Об этом поздно вечером в среду, 8 августа, Тоом сказала корреспонденту портала rus.err.ee.
Из-за занятости дать обстоятельный комментарий по ситуации она не смогла, но отметила, что полностью согласна с заявлением Юри Ратаса.
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