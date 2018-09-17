Яна Тоом пригласила Оудекки Лооне баллотироваться в Ида-Вирумаа

Лооне признала, что соответствующее предложение ей сделала депутат Европарламента и глава Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, и пообещала подумать над предложением, пишет rus.err.ee.

"Однако Юри Ратас считает, что я могла бы снова баллотироваться в Харьюмаа. И из Антсла меня тоже не хотят отпускать", — сказала центристка, которая получила на прошлых выборах в Рийгикогу 354 голоса, а в 2017 году также избралась в волостное собрание Антсла.

"Мои выборы там, где в Эстонии что-то производится, и где есть люди, которых интересует тема гражданства", — пояснила она, добавив, что хотела бы видеть Эстонию родиной для всех, независимо от национальности.