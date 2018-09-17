17.09.2018, 17:10

Яна Тоом пригласила Оудекки Лооне баллотироваться в Ида-Вирумаа


rus.delfi.ee
EST
Valimiskogu Estonias 24.09.2016
Foto: Andres Putting

Депутат Рийгикогу Оудекки Лооне, которая на прошлых парламентских выборах баллотировалась по центристскому списку в Харью- и Рапламаа, весной 2019 года может выдвинуть свою кандидатуру в Ида-Вирумаа.

Лооне признала, что соответствующее предложение ей сделала депутат Европарламента и глава Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, и пообещала подумать над предложением, пишет rus.err.ee.

"Однако Юри Ратас считает, что я могла бы снова баллотироваться в Харьюмаа. И из Антсла меня тоже не хотят отпускать", — сказала центристка, которая получила на прошлых выборах в Рийгикогу 354 голоса, а в 2017 году также избралась в волостное собрание Антсла.

"Мои выборы там, где в Эстонии что-то производится, и где есть люди, которых интересует тема гражданства", — пояснила она, добавив, что хотела бы видеть Эстонию родиной для всех, независимо от национальности.

"Да, в 1991 году границы переместились через людей, люди обнаружили себя в каком-то новом государстве. Мы сделали временное решение в виде "серых" паспортов, но это не настоящее решение. Я бы хотела найти решение вопросу гражданства. Я хотела бы приложить свои силы к тому, чтобы у Эстонии были хорошие отношения с соседями", — сказала депутат Рийгикогу, отметив, что ее также интересуют вопросы внешней торговли.

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