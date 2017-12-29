Яна Тоом: передайте канцелярии президента, что в Нарве говорят по-русски

Депутат Европарламента и председатель Нарвского округа Центристской партии суммировала на своей странице в Facebook размышления по поводу планов президента Эстонии Керсти Кальюлайд переехать со своей канцелярией в Нарву на месяц осенью 2018 года.

”Никакой пользы ни Эстонии, ни Нарве это не принесёт. Но возможно, пойдёт на пользу самой Кальюлайд: многие эстонцы, пожив в Нарве, меняли свой подход к проблемам русскоязычного меньшинства. А наша глава государства, как известно, не видит проблемы неграждан, языковых требований и т.п.”, — отметила Тоом.

С ее точки зрения, президент превысила свои полномочия, назвав виноватым в проблемах города руководство Нарвы.

”Критика городских властей в устах президента недопустима — президент не имеет права вмешиваться в дела местных самоуправлений. Тем более через два месяца после выборов, в результате которых этими самыми властями с огромным перевесом был получен очередной мандат”, — обратила внимании депутат Европарламента.

По мнению Тоом, заявление президента о планах переехать в Нарву было спонтанным.

”Кальюлайд сказала, не подумав — канцелярия только теперь начнёт считать, во что встанет эта замечательная идея. И да, у нас есть ещё летняя столица (Пярну), сердце Эстонии (Пайде), и множество медвежьих углов. Не создать ли президентский обоз?”, — рассуждает Тоом.

Керсти Кальюлайд собирается перебраться на месяц в Нарву после открытия нарвского театрального центра Vaba lava, запланированного на середину ноября 2018 года.

”Vaba lava — частная лавочка. Я их люблю и даже помогаю, но повод ли это за счёт налогоплательщика лишний раз демонстрировать нарвитянам, что президента Эстонии зовут не Владимир Владимирович? Думаю, они это уже и так выучили. Бесплатно.

Впрочем, если президент окажется тверда в своём намерении, буду рада помочь советом. Вот первый: передайте канцелярии, что в Нарве говорят по-русски”, — написала Яна Тоом.

В своем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20.10, президент ЭР сказала, что причина нарвских бед кроется низком качестве в руководстве городом, сообщив, что собирается провести в Нарве месяц осенью будущего года.

”Люди уезжают из Ида-Вирумаа так как там не возникает новых предприятий, новых рабочих мест, как это происходит в Таллинне, — передает rus.err.ee слова Кальюлайд. — Я подозреваю, что причина этого не очень хорошего положения — низкое качество руководства городом. Если проблему решить, то у города и его жителей дела пойдут лучше".

Мэр Нарвы Тармо Таммисте посчитал, что президент недостаточно хорошо знает происходящее в приграничном городе, чтобы выносить такие оценки.

”Слова Таммисте поздно вечером в четверг, 28 декабря, привела ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

"Я бы не стал критиковать то, о чем я ничего не знаю. Осмелюсь сказать именно так. Поэтому я к такой критике отношусь никак. А то, что приедет — ну, дври открыты, страна у нас свободная, добро пожаловать", — прокомментировал Таммисте слова президента передаче ”Актуальная камера”.