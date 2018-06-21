21.06.2018, 16:13

Яна Тоом: не думаю, что жители Ида-Вирума стали бы протестовать против строительства завода по рафинированию древесины

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Урмас Яагант
Урмас Яагант
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Яна Тоом: не думаю, что жители Ида-Вирума стали бы протестовать против строительства завода по рафинированию древесины
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня правительство решило прекратить специальную планировку завода по рафинированию древесины в Тарту.

Накануне евродепутат Яна Тоом, представляющая интересы избирателей северо-востока страны, прокомментировала изданию Eesti Päevaleht наделавшие много шума высказывания противников завода о том, что ”пусть строят в Ида-Вирумаа”.

”В качестве аргумента они приводили то, что люди в Ида-Вирумаа привыкли жить в промышленном регионе и не испытывают страха перед этим заводом. И это, скорее всего, так. Безусловно, следует все хорошо проанализировать, и если они (жители региона — прим.ред.) согласны, то почему бы и не построить”, — сказала Тоом, подчеркнув при этом, что высказывания противников завода по этой теме, действительно, звучат ”мягко говоря, плохо”.

Тоом отметила, что, насколько ей известно, у местных по этому вопросу пока мнения не спрашивали. ”До простых людей эти дебаты пока не дошли. А если бы и дошли, не думаю, что кто-то стал бы протестовать. Мне кажется, что этот завод и протесты — просто предлог и есть какой-то более общий и широкий протест, который и вылился в то, что происходит сейчас”, — сказала политик.

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