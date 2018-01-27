Яна Кондрашова о пособии на погребение в Нарве: куда исчезли 19 000 евро?

С этого года жители Эстонии снова могут рассчитывать на финансовую помощь от города при организации похорон. Такая возможность существовала и ранее, но в 2009 году выплата пособий на похороны была отменена. Однако по собственной инициативе некоторые самоуправления продолжили выдавать пособия на погребение.

”Приятно, что Нарва оказалась в их числе и до текущего года выплачивала по 100 евро на одни похороны, и теперь увеличила сумму в три раза”, — отметила депутат Нарвского городского собрания от фракции ”Наша Нарва” Яна Кондрашова.

По словам депутата, в 2018 году государственном бюджете на эти нужды населения предусмотрено около 4 миллионов евро или в среднем 250 евро на одни похороны. На очередной сессии городского собрания Нарве предстояло самостоятельно решить кому, в каком объеме и на каких условиях выплачивать пособие на погребение.

”В бюджете города на текущий год запланировано 87 600 евро на выплату пособия по случаю похорон, еще 194 477 евро получено от государства. Если обратиться к данным статистики прошлых лет, то можно предположить, что за помощью обратятся 876 человек — именно такой прогноз был заложен членами городской управы. Таким образом, при организации похорон нарвитяне могли рассчитывать на пособие в размере 322 евро”, — сделала вывод Яна Кондрашова.

Однако Нарвская городская управа разработала проект постановления, в котором предложила депутатам Нарвского городского собрания назначить на 2018 год пособие на погребение в размере 300 евро с 1 января. Стратегическая комиссия, которая состоит из председателей комиссий из числа центристов и председателей фракций, внесла некоторые изменения, но с предложенной управой суммой согласилась. Фракция ”Наша Нарва” в голосовании участия не принимала.

”Логично возникает вопрос — где оставшиеся 22 евро, или 19 277 евро в сумме?” — задалась вопросом депутат от ”Нашей Нарвы”. ”Минимальный пакет услуг похоронного бюро, куда входят самые простые и необходимые для погребения процедуры, составляет около 680 евро и выше. К сожалению, сегодня мы знаем, что зачастую семьи тратят гораздо большую сумму, чтобы достойно проводить близкого в последний путь. При уровне доходов жителей нашего города, который по недавним данным является одним из самых бедных в Эстонии, даже 22 евро сыграли бы роль. Считаем, что было бы честно и справедливо установить сумму пособия на погребение в размере именно 322 евро”, — пояснила позицию фракции Кондрашова.

Фракция Нарвского городского собрания ”Наша Нарва” поддержала позицию членов управы и предложенный ими проект постановления, в котором срок подачи ходатайства о назначении пособия ограничивался бы 6 месяцами со дня регистрации смерти. По словам Яны Кондрашовой, такая формулировка является правильной и важной, ведь это позволит избежать ситуации, где согласно новым условиям вступившего в силу порядка за пособием смогут обратиться родственники или организаторы похорон, которые по какой-либо причине не успели подать ходатайство на выплату пособия в размере 100 евро в прошлом году и ранее. Теперь эта сумма увеличивается в 3 раза.