28.09.2018, 07:46

”Я обещал до конца года регулярно бывать в Ида-Вирумаа". Сегодня Ратас посетит Нарву, Кохтла-Ярве и Йыхви

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31
Foto: Rauno Volmar

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу, 28 сентября, отправится в турне по Ида-Вирумаа. В ходе визита Ратас посетит предприятия, образовательные учреждения и спортивные объекты уезда, встретится с представителями местной власти и населением, а также выступит с докладом на третьем Дне самоуправления в Нарве.

”Я обещал до конца года регулярно бывать в Ида-Вирумаа и надеюсь выполнить это обещание. В понедельник я также побываю на Юго-Востоке Эстонии. Оба региона находятся в фокусе внимания правительства. Мы продолжим поддерживать их экономику через специальные программы и из бюджетных средств будущего года. Согласно бюджетной стратегии эта поддержка должна продолжится до 2022 года”, — сказал премьер-министр.

Утром премьер-министр посетит Вируский колледж Таллиннского технического университета, где встретится с администрацией учебного заведения и выступит с лекцией для студентов. Затем он ознакомится с работой предприятий Järve Biopuhastus и AUDES. В 13 часов Ратас выступит с докладом на третьем Дне самоуправления в нарвском культурном центре ”Ругодив”. Во второй половине дня премьер-министр отправится в Йыхви, где встретится с волостным руководством, ознакомится с планами по реконструкции городского парка и футбольного стадиона. Также в Йыхви премьер-министр встретится с жителями города.

Вечером в плане премьер-министра общение с жителями Кохтла-Ярве, а также встреча с представителями местного самоуправления и Айдуского центра водного спорта.

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Оригинал опубликован на портале slavia.ee, мнение автора не отражает точку зрения редакции rus.delfi.ee.
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