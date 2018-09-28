”Я обещал до конца года регулярно бывать в Ида-Вирумаа". Сегодня Ратас посетит Нарву, Кохтла-Ярве и Йыхви

”Я обещал до конца года регулярно бывать в Ида-Вирумаа и надеюсь выполнить это обещание. В понедельник я также побываю на Юго-Востоке Эстонии. Оба региона находятся в фокусе внимания правительства. Мы продолжим поддерживать их экономику через специальные программы и из бюджетных средств будущего года. Согласно бюджетной стратегии эта поддержка должна продолжится до 2022 года”, — сказал премьер-министр.

Утром премьер-министр посетит Вируский колледж Таллиннского технического университета, где встретится с администрацией учебного заведения и выступит с лекцией для студентов. Затем он ознакомится с работой предприятий OÜ Järve Biopuhastus и AUDES. В 13 часов Ратас выступит с докладом на третьем Дне самоуправления в нарвском культурном центре ”Ругодив”. Во второй половине дня премьер-министр отправится в Йыхви, где встретится с волостным руководством, ознакомится с планами по реконструкции городского парка и футбольного стадиона. Также в Йыхви премьер-министр встретится с жителями города.