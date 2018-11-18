18.11.2018, 13:05

"Я доволен, что сын пошел в армию". Тысяча новобранцев Сил обороны приняли присягу в Йыхви

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rus.delfi.ee
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"Я доволен, что сын пошел в армию". Тысяча новобранцев Сил обороны приняли присягу в Йыхви
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Priit Simson

В Вируском пехотном батальоне в Йыхви около 1000 новобранцев Сил обороны Эстонии приняли присягу, отметив таким образом окончание семинедельного обучающего курса базовой подготовки.

"Я доволен, что сын пошел в армию. Что это даст? Повзрослеет наконец-то. Перемен пока не вижу, но надеюсь, что по окончанию службы увижу", — передает rus.err.ee слова отца одного из новобранцев Вячеслава Иванова со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Впечатления хорошие. Сын не хотел идти в армию, но так получилось. Теперь и он доволен и мы. Доволен тем, что еда хорошая, домой пускают на выходные, и все остальное — хорошо", — поделилась своими впечатлениями мать новобранца Юлле Вахер.

По словам майора Ханнеса Меймре, многие из парней в первый раз были вырваны из тепличных домашних условий и почувствовали такую серьезную ответственность: "Думаю, что многие из них впервые оказались в ситуации, когда всё должны делать сами. И в первую очередь должны отдавать себе отчет, что делать надо все правильно. Соблюдать безопасность, это важно не только для себя, но и для сослуживцев. Вот это и означает ответственность".

В Первой пехотной бригаде приняли присягу свыше 600 новобранцев, всего же в Силах обороны Эстонии сегодня присягнули родине около 1000 военнослужащих.

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"Я доволен, что сын пошел в армию". Тысяча новобранцев Сил обороны приняли присягу в Йыхви

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В Вируском пехотном батальоне в Йыхви около 1000 новобранцев Сил обороны Эстонии приняли присягу, отметив таким образом окончание семинедельного обучающего курса базовой подготовки.
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