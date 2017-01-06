В конце минувшего года занимающаяся в Силламяэ организованным сбором и вывозом бытовых отходов фирма ”Эковир” попросила, чтобы городское управление рассмотрело вопрос о повышении цены этой услуги более чем на 60 процентов.

Цена, по которой ”Эковир” собирает и вывозит бытовые отходы из Силламяэ, составляет 2,10 евро с человека в месяц с НСО, запрашиваемая предприятием новая цена — 3,45 евро с человека в месяц с НСО. Именно такая форма тарифа — с человека в месяц — связана с тем, что силламяэская система сбора отходов отличается от других городов: здесь во дворах практически нет контейнеров, а мусор жители сдают прямо на мусоросборочные машины.

Повышение цены ”Эковир” обосновывает тем, что нынешняя цена не является объективной в связи с тем, что количество вывозимого мусора выросло, а численность населения уменьшилась, кроме того, с января 2017 года поднимает приемочные цены на ряд отходов свалка в Уйкала.

Новая цена, как и старая, будет действовать для всех, кто охвачен в Силламяэ фактической организованной системой сбора мусора, — жилфонда, магазинов, детских учреждений и т.п.

Вице-мэр Силламяэ по хозяйственным вопросам Александр Канев в понедельник сказал ”Инфопрессу”, что пока городское управление вплотную данным ценовым ходатайством не занималось, но со следующей недели начнет изучать его и готовить свое решение.

"Скорее всего, цена будет поднята, но может быть, не в таком объеме, о котором просит ”Эковир”, — предположил Канев.

Он рассказал, что возчик мусора уже обращался с подобным ходатайством к силламяэским властям в первой половине минувшего года, но тогда мэрия не стала поднимать тариф, сославшись на то, что вскоре город проведет конкурс госпоставки на предоставление концессии, или исключительного права, по организованному сбору и вывозу бытовых отходов, — однако конкурса этого управа до сих пор так и не провела, поскольку не хватило кадрового ресурса.

"Тяжело сказать, насколько оставление предыдущего ходатайства без рассмотрения нанесло предприятию ущерб или привело к недополучению прибыли, но, я считаю, определенная моральная ответственность с нашей стороны, наверное, должна быть", — так вице-мэр обосновал невозможность отложить ценовое ходатайство и на сей раз.

Между тем и упомянутый конкурс на ”мусорную” концессию — тоже в планах силламяэского самоуправления на начавшийся год, только займет он больше времени, чем рассмотрение упомянутого ходатайства. По словам Канева, в лучшем случае с объявлением тендера успеют в феврале, после чего до вступления в силу его результатов пройдет четыре-шесть месяцев.

Сегодня на сайте фирмы ”Эковир” город Силламяэ как место работы не упоминается, хотя фактически предприятие вывозит отсюда мусор несколько лет. Дело в том, что ”Эковир” формально так и остается для Силламяэ решением временным. В 2011 году Силламяэ провел конкурс, чтобы найти фирму-сборщика бытовых отходов, но дело закончилось судебным спором города с предприятием ”Рагн-Селлз”, к которому привлекли даже суд европейский, вот на период этих судебных разбирательств и был заключен временный договор. Суды закончились, но нового тендера так и не было проведено. Однако даже эти временные отношения позволяют ”Эковиру” раз в год ставить перед самоуправлением как заказчиком вопрос об изменении цены, что предприятие ранее уже делало, подтвердил Канев.

Предыдущий раз цена вывоза мусора в Силламяэ менялась в 2014 году.

Ждет и других

Член правления ТОО ”Эковир” Виктория Цвентарная подтвердила нашему изданию, что ”Эковир” в ближайшее время будет повышать цену на свою аналогичную услугу (сбор-вывоз бытовых отходов) также для других самоуправлений Ида-Вирумаа, в которых предприятие действует.

"Ходатайства и наши расчеты мы подали или подадим в ближайшее время во все самоуправления, где работаем. В разных самоуправлениях мы ходатайствуем о разном проценте повышения цены, который вытекает из произведенного нами расчета. Расчет зависит от многих составляющих, в том числе и от условий того, как был проведен конкурс, как долго мы работаем в регионе и когда в последний раз повышали цены. Также нет единого времени, когда новая цена вступит в силу. В каждом самоуправлении своя процедура согласования", — прокомментировала Цвентарная.

Причиной ходатайств о новой цене она назвала рост расходов, связанных со сбором, транспортировкой и утилизацией отходов.