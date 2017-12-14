Выстрел в лицо в нарвской школе в 2015-м не был случайностью, а стрелявший не связан с субботней резней

Как Delfi сообщил сегодня, двое 18-летних молодых человека, пострадавших в субботней резне в Нарве, ранее учились в школе Паю, как и 17-летний парень, атаковавший ножом их и еще одного 16-летнего подростка, продолжающего учебу в той же основной школе.

Почти 3 года назад в школе Паю произошло резонансное ЧП, заставившее высказаться даже тогдашнего министра образования Евгения Осиновского.

20 февраля 2015 года в нарвской школе Паю один из учеников выстрелил из пневматического оружия в лицо другому школьнику.

Полиция и прокуратура возбудили тогда уголовное дело по статье, рассматривающей тяжкое нарушение общественного порядка.

В тот же день прозвучала версия, что 16-летний юноша накануне получил в подарок на день рождения пневматическое оружие и на перемене с другом якобы испытывал его, а выстрел в другого школьника произошел случайно. Легкое ранение в лицо получил 15-летний ученик школы и после оказания первой помощи был отпущен из больницы на домашнее лечение.

Foto: Sergei Stepanov, NPA



Стрелявший убежал тогда, испугавшись, а оружие полиция долго искала рядом со школой.

Несмотря на то, что все закончилось сравнительно благополучно для пострадавшего, это происшествие в школе Паю привлекло особое внимание и Евгения Осиновского, являвшегося в то время министром образования, что было, впрочем, закономерно, так как буквально за четыре месяца до того в Вильянди во время урока 15-летний школьник убил учительницу, выстрелив в нее из огнестрельного пистолета.

После выстрела в нарвской школе Осиновский отметил, что Министерство образования относится к произошедшему со всей серьезностью, в то же время сказав, что, вероятно, имел место несчастный случай.

”По имеющейся информации, речь идет о несчастном случае, но, несмотря на это, полиция, школа и Министерство образования и науки относятся к произошедшему крайне серьезно. Насилие или угроза им неприемлемы”, — сказал тогда Осиновский.

О несчастном случае в день происшествия говорил и тогдашний мэр Нарвы Эдуард Эаст, отметив, что, по его данным, выстрел не был преднамеренным.

Между тем, полиция и прокуратура продолжали расследование, а летом 2015-го 16-летний нарвский стрелок был наказан не только за применение физического насилия, но и за вымогательство, а также грубое нарушение общественного порядка.

Сообщение о наказании тогда не попало в прессу, и Delfi получил его сегодня по запросу в прокуратуру.

”В июне 2015 года 16-летний молодой человек был признан виновным по статьям 121 ч.1 (применение физического насилия); 214 ч.2 п.1 (вымогательство) и 263 ч.1 п.1 (грубое нарушение общественного порядка) пенитенциарного кодекса и в качестве наказания по совокупности суд назначил ему 4 года тюремного заключения. Уголовное дело рассматривалось в порядке сокращённого производства, поэтому наказание было уменьшено на 1/3 и окончательным наказанием считать 2 года и 8 месяцев тюремного заключения”, — сообщила пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Суд учел ранее отбытое подростком наказание (4 месяца), а окончательным наказанием стали 2 года и 4 месяца тюремного заключение, которые было решено не применять, если лицо в течение 2-годичного испытательного срока не совершит новое умышленное преступление. Молодому человеку был назначен ряд контрольных требований, которые он обязан выполнять в течение всего испытательного срока.

Как пояснили Delfi в прокуратуре, молодой человек, стрелявший в школе Паю в 2015-м, не является одним из пострадавших в эту субботу, несмотря на совпадения в возрасте и месте учебы. То есть он вообще никак не связан с субботнее резней в Нарве, заверяют в прокуратуре.