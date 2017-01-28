Выигравшая внедорожник в рамках кампании по объединению самоуправлений жительница Нарва-Йыэсуу живет в США

Разыгранный в рамках кампании по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!" внедорожник достался женщине, которая на протяжении многих лет живет в США. В субботу автомобиль торжественно был передан сыну победительницы розыгрыша.

Акцию по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!" организовала и провела в декабре волость Вайвара совместно с городом Нарва-Йыэсуу с целью набрать 5000 жителей, проживающих в обоих самоуправлениях, пишет rus.err.ee.

Кампания завершилась в середине декабря и 1 января 2017 года между всеми жителями Нарва-Йыэсуу и Вайвара был разыгран автомобиль SUV Subaru Forester. Победительницей оказалась жительница Нарва-Йыэсуу Елена Орехова, которая с 1998 года живет в США. Сегодня автомобиль на основании доверенности получил ее сын Александр Сердюк.