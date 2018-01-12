Всего лишь?! На "план спасения" Ида-Вирумаа в 2018 году хотят выделить 2,8 млн евро

Проект бюджета программы поддержки Ида-Вирумаа, о которой говорят годами, но она так до сих пор и не принята, предполагает, в 2018 году на нее будет потрачено всего 2,8 млн евро. Это явно не та сумма, которая может изменить жизнь уезда, в котором проживает почти 150 тысяч человек.

Ранним утром премьер-министр встретился с представителями местного самоуправления и предпринимателями Нарва-Йыэсуу, а затем посетил нарвские промышленные парки (MTÜ tööstuspark Intec-Nacro и Narva Tööstuspark), завод ”Аквафор”, предприятие Fortaco Estonia OÜ.

”В частности я спросил о том, какая средняя зарплата на этих предприятиях, узнав, что на некоторых из них она превышает среднюю по Эстонии”, — отметил премьер-министр, указав на то, что его впечатлил и потенциал их развития.

Юри Ратас сказал, что изначально планировал провести на Северо-Востоке Эстонии всю пятницу, но так как во второй половине дня его ждет встреча с премьер-министром Японии в Таллинне, программу визита в Ида-Вирумаа пришлось сократить. Между тем Ратас оценил результаты посещения региона, в ходе которого представил местным предпринимателям проект государственной программы поддержки Ида-Вирумаа, очень позитивно.

Некоторые из тех, кто пришел на встречу с премьер-министром, прошедшую в конференц-зале Fortaco Estonia OÜ, признанного самым успешным нарвским предприятием прошлого года, признавая все плюсы непосредственного общения с главой правительства по насущным темам, сочли проект бюджета программы поддержки уезда на 2018 год очень скромным. Но нашлись те, кто посчитал, что это, в целом, объяснимо и совсем неплохо.

”Конечно, программа поддержки Ида-Вирумаа — это не волшебная палочка, с помощью, которой можно все моментально изменить. 2,8 млн в год на весь Ида-Вирумаа — это капля в море, если сравнить, например, с тем, что только на строительство Нарвского колледжа Академии МВД государство выделило 14.8 млн евро. Конечно, мы все очень рассчитывали на программу развития Ида-Вирумаа, но, как жизнь показывает, нужно рассчитывать на самих себя”, — обратила внимание ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк, позитивно оценивающая сам факт диалога с главой правительства и те направления развития узда, которые государство собирается поддержать. Райк отметила, что ее волнует будущее Нарвского музея, являющегося главным магнитом для туристов, а, соответственно, она ожидает активной роли государства в решении его актуальных задач.

Катри Райк в прошлые годы сама принимала участие в рабочей группе, разрабатывавшей программу поддержки Ида-Вирумаа, и говорит, что многие предложения уже так или иначе реализовались, но не в рамках до сих пор не утвержденной программы, конечно.

Оценивая тезисы проекта программы, она сомневается в том, что с помощью государственной программы строительства жилья можно привлечь в уезд специалистов, которых так не хватает.

”Это так или иначе было бы довольно простое жилье, которое не отвечает запросам молодежи. Это задача для частного сектора, но государство могло бы помочь с гарантированием кредитов на реализацию проектов развития недвижимости”, — уверена Райк.

Руководитель Нарвского парка производства и логистики ЦУ ”Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа” Вадим Орлов говорит, что его впечатления от встречи с премьер-министром можно назвать ”крайне положительными”.

”10 лет говорили о том, что нужно делать, а теперь есть денежное наполнение программы поддержки Ида-Вирумаа, обсуждается, как эффективнее потратить деньги, нас слушают и слышат. Это очень важно, — подчеркивает Орлов. По его словам, очень полезными будут меры по компенсации части инвестиций, хотя бы 15 процентов, тем предприятиям, которые приходят в уезд, прежде всего, промышленным предприятиям. По его оценке, инвестиции в строительство жилья для молодых специалистов — очень плодотворная идея. В случае привлечения высококвалифицированных профессионалов в Нарву, по убеждению Орлова, надо жилье строить в Нарва-Йыэсуу, в очень привлекательной природной среде.

Все-таки сам бюджет программы поддержки Ида-Вирумаа на 2018 год, то есть 2.8 млн евро, это слезы в масштабах уезда.

- Очень многое делается по другим программам развития. А по поводу конкретно этой суммы скажу, когда Нарве дают колоссальные средства на разные проекты, всегда возникают проблемы. В Нарве нет ни одной большой стройки, где не было бы проблем или с качеством строительства, или со сроками. Как тебе давать средства, если ты не можешь управлять? Они думают: надо хоть что-то давать, чтобы снять социальное напряжение; дадим 2,8 миллиона и посмотрим, как они их освоят. Надо доказать, что мы можем работать эффективно.

В то же время местные предприниматели ожидают от государства более взвешенной государственной экономической политики, а не только специальных мер в отношении региона.

”Конечно, все это пойдет на пользу, если будет реализовываться. Теперь посмотрим, чтобы слова не разошлись с делом, — сказал Delfi член правления оказывающей услуги грузоперевозок фирмы Narva Auto и депутат Нарвского госрсобрания от Центристской партии Николай Бурдаков.

Есть ли в этой сжатой версии проекта программы, которую вам представили, какие-то проблемные места? Может быть, чего-то не хватает?

”Я думаю, что там не хватает очень многого. Это бесконечный разговор", — отметил Бурдаков, добавив, что лично его как предпринимателя, работающего в транспортной сфере, особенно волнуют проблемы в этой отрасли, при том, что они обусловлены общереспубликанской, а не региональной политикой государственных властей.

По словам Николая Бурдакова, у него складывается впечатление, что ничего, кроме получения денег от транспортных фирм, государство не интересует.

”У нас дизельное топливо, которым мы заправляем грузовые автомобили, благодаря росту акциза стоит уже дороже, чем в Финляндии, при том, что в Латвии, Литве, Польше оно значительно дешевле. Во-вторых, серьезным ударом по нам стало введение платы за пользование шоссейными дорогами. Если в Европе есть отдельные платные трассы, то у нас ввели общий налог со всех автомобилей массой свыше 3,5 тонны”, — указал на волнующие его проблемы предприниматель.

Претворение программы в жизнь и источники финансирования

В государственном бюджете 2018 года на запуск программы Ида-Вирумаа предусмотрено 2,8 миллиона евро.

Объем финансирования в следующие годы и его источники будут определены при составлении бюджетной стратегии на 2019-2022 год.

Первые практические шаги будут предприняты во втором полугодии 2018 года.

Для разработки условий применения мер поддержки Ида-Вирумаа будет создана рабочая группа с участием Министерства экономики и коммуникаций, а при необходимости и других министерств, а также представителей местных самоуправлений Ида-Вирумаа и Центра предпринимательства Ида-Вирумаа.

Примеры уже принятых решений

Государство планирует направить в 2017-2021 году в Ида-Вирумаа около 200 миллионов евро инвестиций, в том числе в промышленные площади, туристические объекты, повышение качества публичных услуг (в том числе медицинская помощь первого уровня, госгимназии), городскую среду, а также учебно-тренировочный центр Академии МВД.

Касса страхования от безработицы в 2016-2018 году в качестве временной меры, принятой на фоне крупных сокращений в Ида-Вирумаа, применяет дополнительные услуги по трудоустройству и созданию рабочих мест на средства Европейского фонда глобализации.

Объем программы в период с 2016 по 2020 год составляет 7,7 миллиона евро.

В сфере внутренней безопасности за работу в регионе Ида-Вирумаа платится надбавка.

По состоянию на 5 декабря 2017 года министерства планируют перенести в Ида-Вирумаа 248 рабочих мест из своей юрисдикции.

Действующие меры помощи

При помощи общегосударственных мер сделан или претворяется в жизнь ряд важных инвестиций в транспорт, экологию, образование и т.п.

Помимо этого есть региональные меры поддержки: в развитие городской среды Ида-Вирумаа вложено 29 миллионов евро, в улучшение конкурентоспособности региона — 23,4 миллиона евро.

Всего из структурных фондов ЕС с 2014 года выделено 78 миллионов евро, в том числе 28 миллионов — на региональное развитие.

Потенциал многих общегосударственных мер поддержки в контексте Ида-Вирумаа реализован не полностью. Благотворное влияние на развитие региона мог бы оказать больший объем дотаций в предпринимательство. Предлагаем министерствам изыскать возможности для увеличения объема проектов из Ида-Вирумаа путем повышения информированности потенциальных ходатаев и выделения региона в качестве приоритетного.