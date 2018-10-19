Все вызовы полиции в Ида-Вирумаа за день: пьяный мужчина вызвал себе полицию, дети включили на рекламном табло ТЦ порнофильм

9.42 В Нарве женщина в состоянии алкогольного опьянения кричит и ведёт себя неадекватно.

10.42 Навстречу двигавшемуся по дороге Ийзаку-Авинурме автомобилю выбежал лось. Автомобиль повреждён, но, к счастью, с водителем всё в порядке.

11.11 Поступило сообщение о том, что прошлым вечером в одном нарвском баре произошла драка, и сегодня потерпевший обратился за первой помощью в травмапункт.

11.33 В Кохтла-Ярве ребенок сообщил, что одноклассник плевал на него и других одноклассников, а также ударил одного и пытался придушить другого. По словам сообщавщего, такое случалось и раньше.

11.35 В Нарве отец не смог забрать ребёнка из детского сада, несмотря на то, что правом опеки был предусмотрен его черед общения с ребёнком. Сообщающий повредил автомобиль бабушки, приехавшей за ребёнком и вел себя агрессивно.

11.36 В Кохтла-Ярве агрессивно настроенный сын пытался выгнать из дома свою мать и кричал на нее. По словам сообщающего, проблема является повторяющейся.

12.15 В Кохтла-Ярве легковой автомобиль, давая задний ход, столкнулся с полицейским патрульным автомобилем. Случаем займется страховая компания.

12.38 Сообщили, что по шоссе Сями-Сонда-Кивиыли может двигаться водитель в алкогольном опьянении, так как стиль вождения не стабильный.

12.48 Проинформировали, что в Нарве ночью украли непристёгнутый велосипед. А также владелец велосипеда сказал, что больше не чувствует себя в безопасности в своём доме.

13.01 В Кохтла-Ярве мужчина просил полицию проверить квартиру подруги своей жены, так как считает, что подруга не выпускает его жену из своей квартиры.

13.18 В Нарве дети разбили окна в заброшенном здании.

13.22 Мужчина из Кивиыли сообщил, что к нему в квартиру пришли знакомые мужчина с женщиной, которые употребляют там алкоголь и отказываются уходить, а самого мужчину не пускают в квартиру.

14.12 В одном из нарвских торговых центров задержали двух несовершеннолетних девочек, которые украли несколько вещей.

14.15 В Кохтла-Ярве у полиции попросили помощи, так как соседи слушали громко музыку, не реагируя на просьбы сделать звук потише, из-за чего сообщающему не удавалось уложить ребёнка спать.

14:.37 В Кохтла-Ярве на заправочной станции купивший кофе мужчина прихватил лежавший рядом с кофейным аппаратом чужой мобильный теоефон.

14.48 В Нарве сообщили, что к квартире приходил два раза мужчина с молотком, которым ударил один раз по двери, сделав вмятину на ней.

15.09 Мчавшийся по шоссе Таллинн-Нарва автомобиль проигнорировал дорожный знак, запрещающий обгон.

15.45 Женщина из Нарвы сообщила, что ее муж пьян и агрессивен. Когда женщина позвонила в полицию, муж ушел из комнаты.

16.10 Из магазина в Кохтла-Ярве сообщили, что они задежали двоих несовершеннолетних воров.

16.28 Позвонила нарвитянка, которая сообщила, что в ее квартире находится мужчина, который отказывается уходить.

16.30 Вблизи Нарвы мчался автомобиль с провоцирующим стилем вождения.

17.05 Звонящий сообщил об автомобиле, который паркуется под знаком, запрещающим парковку.

17.33 В Йыхви мужчина сообщил, что у него вчера украли кошелек с документами, банковскими карточками и наличными.

17.34 Из нарвского магазина сообщили, что задержана женщина, которая украла косметику.

17.35 В Кохтла-Ярве несовершеннолетний курил э-сигарету.

18.02 В Кохтла-Ярве помощи попросил пожилой человек, который не смог открыть дверь квартиры.

18.41 Из Кохтла-Ярве позвонил мужчина и сообщил, что в городе воняет и ему нужна кислородная маска. Судя по голосу, мужчина очень пьян.

18.55 Из Нарвы позвонила женщина, сын которой потерял вчера вечером, когда гулял, ID-карту.

19.08 В Нарве произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси, люди не пострадали.

19.11 В Нарва-Йыэсуу пьяный мужчина вызвал себе полицию.

19.18 Из одного нарвского торгового центра сообщили, что два мальчика включили на рекламном табло торгового центра порнофильм.

19.31 Прохожий сообщил в Кохтла-Ярве о несовершеннолетних, распивающих алкоголь за магазином.

19.39 В Нарве было разбито окно автомобиля.

20.22 В Йыхви произошло ДТП на кольцевой дороге.

20.29 Жительница Кохтла-Ярве сообщила о своем пьяном спутнике жизни, который не может успокоиться. Мужчину доставили на вытрезвление.