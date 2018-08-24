24.08.2018, 20:17

Все участвовавшие в ”Кремлевских соловьях” 19 танцоров — нарвские. Довольны ли они оплатой своего труда? Хотят ли связать жизнь с театром?

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Все участвовавшие в ”Кремлевских соловьях” 19 танцоров — нарвские. Довольны ли они оплатой своего труда? Хотят ли связать жизнь с театром?
Roman Vikulov, Delfi

12 представлений спектакля ”Кремлевские соловьи”, прошедших при полном аншлаге на территории Старопрядильной фабрики исторической Кренгольмской мануфактуры и собравших 23 с половиной тысячи зрителей, это, наверное, самый масштабный культурный проект, реализованный в Нарве когда бы то ни было. Очень важно то, что в сценическом действии приняло около 30 жителей Ида-Вирумаа, а все танцоры, сделавшие шоу по-настоящему ярким, являются жителями Нарвы и ее ближайших окрестностей. Хореограф музыкального спектакля — также нарвитянка.

Прошедший с сенсационным успехом спектакль поставлен Новым тартуским театром (Tartu uus teater) и в нем поучаствовали приглашенные звезды из других театров. Например, роль Яака Йоала в зените славы сыграл Мярт Аванди, 37-летний актер Пярнуского театра Endla.

Всего сценическом действии приняло участие более 70 человек, сыгравших большие и крохотные роли, из них 30 — жители Ида-Вирумаа. Не являющиеся профессиональными актерами дети и взрослые, не только из Нарвы, но и из других муниципалитетов уезда, сыграли семьи, которые в самом начале представления за завтраком слушали по радио Яака Йоала. Что называется, поучаствовали в массовке, приобщившись к большому и важному делу.

Очень профессионально со своей задачей справились танцоры из Нарвы и близлежащих местечек. Так, что непосвященный зритель, наверняка сильно удивится тому, что во всех танцевальных номерах были задействованы только местные жители и хореографом выступила именно нарвитянка — Катрин Нооркыйв, преподаватель танцев.

Катрин Нооркыйв, хореограф "Кремлевских соловьев" Roman Vikulov, Delfi

Четыре месяца репетиций, 12 представлений, в которых 19 участников по сути нарвской танцевальной группы выходили на сцену с неизменным задором и энтузиазмом, несмотря на то, что пришлось выступать и в ливень, и в град, несмотря на то, что кто-то успел и приболеть из-за ненастья. Болезнь не стала причиной для ухода с проекта ни в одном случае.

Delfi поинтересовался у Катрин Нооркыйв, насколько тяжелым для нарвских танцоров было участие в двенадцати трехчасовых представлениях.

”Все стойкие, патриоты, все приходили на выступления, не пропуская и репетиций тоже”, — говорит Катрин.

- Никто не пожалел о том, что стал участвовать, ”вписался” в этот проект?

- Нет, конечно. Если не говорить о погоде, которая иногда подводила, атмосфера была настолько приятной и комфортной.

- Действительно все танцы поставлены именно тобой от и до?

- Да, именно так, за исключением тех танцев, которые мы просто копировали с оригинала.

Например, сцена, в которой Тынис Мяги поет свою знаменитую ”Олимпиаду” скопирована с выступления популярного певца на ”Песне-80” и девушки из подтанцовки даже одеты точно так же.

Двое парней из танцевальной группы, с которыми поговорил Delfi, признаются, что после ”Кремлевских соловьев” даже подумывают о работе в театре.

- Какое чувство осталось после участия в этом большом проекте?

”Как будто окунулся в сказку, — говорит нарвитянин Алексей Жаворонков. — До этого момента я видел спектакли только из зрительского зала, видел только результат работы. Тут же я посмотрел на то, каких знаний и усилий требует постановка спектакля. Мне очень понравился этот опыт. В дальнейшем я бы с большим удовольствием принимал участие в театральных проектах”.

”Я тоже понял, что для зрителя это не так волнительно, как для тех, кто находится на сцене — успех зависит от слишком многих факторов, от техники в том числе”, — добавляет Мартин.

Мартин и Алексей пока учатся в гимназии, но, конечно, задумываются о профессиональном будущем.

- Нет желания попробовать себя в профессии, связанной с театром?

ТОП

- Есть, и в самом деле театрам нужны не только актеры. Звукорежиссеры, например, и многие технические специалисты. Если выпадет такая возможность, я с удовольствием стану частью театра, хотя вопрос выбора профессии лучше решать раньше, конечно, — говорит Алексей, которому предстоит закончить гимназию в следующем году.

- Извините, но не могу не задать такой вопрос. Вы заработали какие-то деньги на проекте? Остались довольны размером заработка? Сумму, конечно, не надо называть.

- Скажу, что сначала мы согласились участвовать, а потом уже речь зашла о деньгах, показали расценки, и они неплохи, то есть пошли мы изначально не ради заработка. То есть мы получили зарплату, и это бала для нас, можно сказать, летняя работа, что приятно — творческая.

Анжелика Штыкалов танцевала и сама, и занималась подбором участников для театральной группы. В последние дни Анжелика непросто простыла, выступая под дождем и градом.

- Если бы не плохая погода, радости от проекта было больше, правильно?

- Радости было очень много в любом случае. Артист работает на публику, на ее отдачу, на аплодисменты. Это, конечно, невероятное чувство — выступать перед парой тысяч человек. Что не менее важно, у нас получилась очень дружная команда, собранная из людей, в большинстве своем друг друга до этого момента не знавших. То есть был, костяк из нашей танцевальной группы, к которому присоединились прекрасные парни и девушки, и атмосфера была просто великолепной”, — говорит Анжелика.

- Нет теперь горестного чувства, что вот — большой праздник закончился?

- Конечно, есть. Мы приходили сюда как домой. С другой стороны, тут есть и какое-то облегчение, удовлетворенность тем, что мы это сделали, все получилось. С другой стороны, жалко, что это останется в прошлом. Я слышала, что театр обсуждает возможность повторить на этом же месте ”Кремлевских соловьев” в следующем году. Если бы мы знали о том, что этот праздник повторится, и мы опять появимся на сцене с такими прекрасными актерами, большой и очень дружной командой, в которой нет ни лицемерия, ни заносчивости, то надежда на это вытеснила бы все грустные чувства.

Tallinn Hockey weekend
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