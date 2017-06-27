Все обвиняемые по делу о коррупции в Нарве подали кассации в Госсуд

Фигуранты масштабного уголовного дела о коррупции во властных структурах Нарвы оспорили обвинительный приговор Тартуского окружного суда от 19 мая текущего года, передает rus.err.ee.

Об этом корреспонденту портала сообщила пресс-секретарь суда второй инстанции Криста Тамм.

По ее словам, кассационные жалобы представили защитники депутата Нарвского горсобрания Федора Овсянникова, бывшего вице-мэра Нарвы Андрея Филлипова и предпринимателей Александра Арсентьева и Сергея Хамицкого.

Госсуд пока не занял позиции по кассациям.

Напомним, 19 мая Тартуский окружной суд оставил без изменений приговор Вируского уездного суда от 7 апреля 2014 года о назначении Андрею Филиппову, Федору Овсянникову, Сергею Хамицкому и Александру Арсентьеву различных сроков тюремного заключения, но посчитал, что реальное пребывание за решеткой для каждого из них следует заменить двухлетним испытательным сроком.