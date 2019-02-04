"Все начинается с диалога". Светящаяся инсталляция позволяет каждому стать частью Йыхви

С Мартином Репинским мы начали общение около года назад, в феврале. Тогда мы занимались изучением физического пространства Йыхви, делали заметки. Как-то на глаза попался проект реконструкции Йыхвиского парка. У нас появилась пара вопросов и предложений к волости по организации качественных общественных пространств, как в парке, так и на территории Йыхви. Также нас интересовала судьба железнодорожного вокзала и пустующих помещений в Йыхви. Так мы написали Мартину, и он быстро дал всю необходимую информацию и ввёл в курс дела. С его командой знакомились постепенно, и продолжаем это делать.

Как пришла идея сделать инсталляцию?

Сама по себе идея размещения арт-объектов в черте города не нова. Просто у нас используется не так активно, как, скажем, в соседних странах. И не со всеми из них можно контактировать.

Эта инсталляция — маленький эксперимент в рамках исследования ”Роль арт-объектов в общественном пространстве”. Нам стало интересно, насколько реально сегодня в Йыхви за короткий срок найти, объединить жителей и представителей бизнеса, которые на добровольных началах готовы создать что-то общее для других людей. В итоге удалось собрать вокруг этой идеи 18 человек за 4 дня, большая часть из этих людей раньше между собой вообще не общалась. Все они, так или иначе, принимали участие в создании инсталляции.

Вторым важным вопросом было то, как люди принимают подобные объекты в городе и как на них реагируют. На сегодняшний день у нас есть порядка 50 фотографий от людей, которые осознанно подошли, встали под фонарь и стали частью инсталляции.

Поступило несколько предложений о том, что можно сделать с этой инсталляцией дальше, как её использовать. Люди предлагают разные варианты, от вторичного использования материалов до функциональных изменений. Например, использовать буквы весной как вертикальные клумбы.

Кто финансировал проект?

Расходы на металл, из которого сделана конструкция, и электричество взяла на себя волость Йыхви. Илья Фирсов (Stroyberry OÜ) помог с расчетами и инструментом для изготовления конструкции. Владислав Наумов (E-siil OÜ) участвовал в приобретении гирлянды и сделал так, чтобы волонтеры, которые занимались изготовлением, были сыты и в тепле.

Расскажи о себе и своей команде. Какие еще проекты вы продвигали/создавали, что интересного в планах на будущее?

Мы — команда Городских проектов (Linnaprojektid). Это некоммерческая организация, которая привлекает внимание к городским темам для формирования удобных городов и повышения качества жизни. Мы изучаем города, сравниваем опыт других стран и пытаемся адаптировать его для достижения более качественной жизни в нашей стране.

ТОП

На данный момент команда состоит из девяти человек плюс партнеры и волонтеры из разных городов Эстонии. Нашей основной задачей является создание диалога между горожанами и муниципальными учреждениями.

Из ближайших наших мероприятий — второго февраля, в здании Русской основной школы пройдет мероприятие для молодёжи ”Город будущего — Йыхви”. В рамках игры, по мотивам ”мирового кафе”, мы будем общаться и постараемся вместе разобраться в том, что это за ”Йыхви” такой и как мы можем сделать его лучше. Идея заключается в том, чтобы узнать интересы молодых людей и что необходимо переосмыслить или создать для развития их компетенций и возможности реализовывать свой потенциал в будущем, не уезжая из региона. Будем обсуждать всё, от социальной активности, до развития и инноваций. Все проекты, которые будут сгенерированы молодыми людьми, оценят гости — эксперты из разных направлений, а управа и Linnaprojektid поможет им их реализовать.

Также у нас планируется серия исследований на тему работы общественного транспорта Ида-Вирумаа. Ведь качество жизни напрямую зависит от возможности быстро, качественно и безопасно добраться из точки ”А” в точку ”В”.

Йыхвиский парк. Безусловно, один из самых ”горячих” проектов этого года. Совместно с управой и жителями города хотим постепенно создать по-настоящему интересное место, где каждый человек будет чувствовать себя комфортно.

Конечно же, продолжим изучение городов и поиск активных жителей, которым не безразлично будущее. Будем собирать вокруг себя людей искусства, проводить мероприятия с их участием.

Мы общаемся с активными организациями из Латвии, Литвы и Эстонии. Будем приглашать их к нам в регион для обмена ресурсами, идеями и компетенциями, расширять международные связи, искать новые смыслы.

Попробуем поучаствовать в мероприятиях Narva 2024 и Kaunas 2022, в рамках культурной столицы.

Как ты считаешь, должна ли молодежь участвовать в управлении городом/волостью?