28.05.2018, 15:10

Врачи из Эстонии, России и Украины обсудят в Нарве проблемы ВИЧ и СПИДа


rus.delfi.ee
EST
Hiv kiirtestimine Tallinnas
FOTO: Marko Mumm

30 и 31 мая 2018 г. в Нарве пройдет международный семинар по вопросам ВИЧ и СПИДа, в работе которого примут участие врачи из Эстонии, России и Украины.

ВИЧ — одна из важнейших проблем, возникших перед человечеством в конце XX века, и относится к числу пяти главных заболеваний, уносящих наибольшее число жизней на планете, сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время во всем мире насчитывается более 40 миллионов людей, живущих с ВИЧ. ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом. Проблемы, которые возникают в обществе из-за распространения ВИЧ, так или иначе, касаются всех нас.

В декабре 2017 года правительство Эстонии одобрило программу Министерства социальных дел и Института развития здоровья по борьбе с ВИЧ до 2025 года. Цель — приостановить эпидемию ВИЧ, а также сократить число новых случаев заражения вирусом более чем в два раза. Основные направления программы: тестирование, лечение, профилактика и мониторинг.

По данным Института развития здоровья, Эстония уже много лет относится к странам с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ в Европе. Если в среднем по Европе в год на 100 000 жителей выявляется в среднем 6 новых случаев инфицирования, то в Эстонии этот показатель в среднем составляет 25. Только с 1 января по 2 марта 2018 года в Эстонии ВИЧ-инфекция была диагностирована у 32 человек — новых носителей вируса.

Для Ида-Вирумааского региона в целом и Нарвы, где пройдет семинар, проблема ВИЧ особенно актуальна, поэтому специалисты будут делиться опытом и новыми методами борьбы с этими заболеваниями в стенах нарвской клиники Linda, где уже несколько лет успешно занимаются тестированием, профилактикой, лечением и предоставлением консультационных услуг в данной области.

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