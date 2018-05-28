Врачи из Эстонии, России и Украины обсудят в Нарве проблемы ВИЧ и СПИДа

30 и 31 мая 2018 г. в Нарве пройдет международный семинар по вопросам ВИЧ и СПИДа, в работе которого примут участие врачи из Эстонии, России и Украины.

ВИЧ — одна из важнейших проблем, возникших перед человечеством в конце XX века, и относится к числу пяти главных заболеваний, уносящих наибольшее число жизней на планете, сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время во всем мире насчитывается более 40 миллионов людей, живущих с ВИЧ. ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом. Проблемы, которые возникают в обществе из-за распространения ВИЧ, так или иначе, касаются всех нас.

В декабре 2017 года правительство Эстонии одобрило программу Министерства социальных дел и Института развития здоровья по борьбе с ВИЧ до 2025 года. Цель — приостановить эпидемию ВИЧ, а также сократить число новых случаев заражения вирусом более чем в два раза. Основные направления программы: тестирование, лечение, профилактика и мониторинг.