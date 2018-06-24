Врачей Нарвской больницы лишили "кровавой" надбавки

Врачи и медсестры хирургического отделения и отделения экстренной медицины Нарвской больницы просят руководство врачебного заведения вернуть им доплату за операционные стрессы, большую физическую нагрузку и работу в условиях риска: контакт с биологическими жидкостями, которой они были лишены в связи с вступившим в Эстонии в силу 1 апреля общереспубликанским коллективным договором медработников с больницами.

"Считаем необходимым по-прежнему выделять указанную категорию работников, т.е. вернуть "кровавые" надбавки. Это позволит правильно оценивать труд работающих в операционной врачей и сестер, закрепит нормальные взаимоотношения с администрацией и стабилизирует доход больницы", — говорится в коллективном обращении врачей к руководству учреждения, пишет rus.err.ee.

Правление Нарвского отделения союза врачей Эстонии поддержало нарвских коллег и обратилось к депутатам городского собрания с просьбой повлиять на администрацию больницы.