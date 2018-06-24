24.06.2018, 16:50

Врачей Нарвской больницы лишили "кровавой" надбавки

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rus.delfi.ee
EST
Invasiivkardioloogia osakond
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Врачи и медсестры хирургического отделения и отделения экстренной медицины Нарвской больницы просят руководство врачебного заведения вернуть им доплату за операционные стрессы, большую физическую нагрузку и работу в условиях риска: контакт с биологическими жидкостями, которой они были лишены в связи с вступившим в Эстонии в силу 1 апреля общереспубликанским коллективным договором медработников с больницами.

"Считаем необходимым по-прежнему выделять указанную категорию работников, т.е. вернуть "кровавые" надбавки. Это позволит правильно оценивать труд работающих в операционной врачей и сестер, закрепит нормальные взаимоотношения с администрацией и стабилизирует доход больницы", — говорится в коллективном обращении врачей к руководству учреждения, пишет rus.err.ee.

Правление Нарвского отделения союза врачей Эстонии поддержало нарвских коллег и обратилось к депутатам городского собрания с просьбой повлиять на администрацию больницы.

Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд сообщил, что в коллективном договоре нет ни слова о доплатах врачам: "Почему некоторые врачи считают свою работу более важной, чем работу своих коллег? Для больницы все врачи ценны и важны. В апреле зарплаты повысили всем медработникам, зарплата у врачей выросла. Коллективный договор мы соблюдаем. Если некоторые врачи считают, что им необходима доплата, пусть вписывают этот пункт в договор".

Ни врачи, ни руководство больницы, ссылаясь на договор о неразглашении личных данных, не называют размер доплаты и сумму, которую сэкономит больница.

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