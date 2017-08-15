15.08.2017, 12:50

Впервые за последние 15 лет нарвский список центристов не возглавил Михаил Стальнухин

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rus.delfi.ee
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Впервые за последние 15 лет нарвский список центристов не возглавил Михаил Стальнухин
Foto: Sergei Stepanov, NPA

Хотя нарвские центристы планируют представить полный партийный список кандидатов в Нарвское горсобрание только к началу сентября, 15 августа они сообщили, кто станет первым номером — действующий мэр Нарвы Тармо Таммисте.

В пресс-сообщении, распространенном заместителем председателя Нарвского округа центристской партии Андруса Тамма отмечается, что за 15 лет, которые руководил Нарвой Тармо Таммисте, в городе произошли многие позитивные изменения, были реализованы многие масштабные проекты, существенно улучшившие городскую среду.

Начиная с 2002 года известный нарвский политик Михаил Стальнухин был бессменным лидером списка Центристской партии на выборах в Нарвское горсобрание, но в этот раз впервые его не возглавил.

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