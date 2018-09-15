Вознаграждение новому председателю Нарвского горсобрания уменьшат на 50%

"Назначить председателю Нарвского городского собрания Ирине Янович за выполнение функций председателя компенсацию, которая составляет 50% ставки заработной платы председателя городского собрания", — говорится в проекте решения. Полная ставка председателя горсобрания составляет 3000 евро.

В проекте решения говорится, что компенсацию начнут выплачивать задним числом.

Ирина Янович была выбрана председателем городского собрания 16 августа, и теперь она совмещает с этой работой еще и руководство Кренгольмской гимназией. Согласно постановлению Нарвского горсобрания зарплата директора школы, где учится от 601 до 800 учеников составляет от 1185 до 1495 евро. В Кренгольмской гимназии учится 714 школьников.

Ирина Янович стала депутатом городского собрания Нарвы после муниципальных выборов 2017 года, на которых она набрала 230 голосов по списку Центристской партии, в которой состояла с 2002 года и вышла 15 августа 2018 года вместе с другими депутатами городского собрания.