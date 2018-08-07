07.08.2018, 18:40

Возмущенная мать: водитель автобуса не открыл заднюю дверь женщинам с коляской!

 (8)
комментарий автобусной фирмы
Вера Степанова
Вера Степанова
 
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Возмущенная мать: водитель автобуса не открыл заднюю дверь женщинам с коляской!
OÜ Lüganuse HVM bussFoto: Facebook/OÜ Lüganuse HVM

В редакцию Delfi обратилась читательница, шокированная поведением водителя автобуса Йыхви — Авинурме, который, как она утверждает, не дал ей зайти в автобус с коляской.

1 августа днем женщина со своим маленьким ребенком и подругой собралась на пляж в Каукси. Для поездки выбрали бесплатный рейс номер 113 до Авинурме, который отправлялся с автобусной станции в Йыхви в 12:20. По словам читательницы, народу было в меру — гораздо меньше, чем на рейсы до пляжа в Тойла.

На остановку женщины пошли заранее и как все ждали автобус, но когда он пришел, водитель не открыл заднюю дверь: ”Сначала я решила, что, возможно, он не видит нас. Мы с подругой попросили пассажиров, которые заходили через передние двери, попросить водителя открыть дверь, параллельно с этим я нажала на специально предусмотренную кнопку сбоку от двери транспорта. Я отчетливо слышала, как пассажиры один за другим громко просили открыть дверь, но результата не последовало. Тем временем людей, входящих в автобус, становилось все меньше, и мы начали беспокоиться. Затем я, оставив подругу с коляской, в которой сидел мой ребенок, пошла сама просить водителя, что так-то входит в его обязанности, открыть заднюю дверь, чтобы мы смогли занести коляску в транспорт и затем взять нулевой билет”.

”Водитель рейса номер 113 до Авинурме на мою просьбу отреагировал не сразу, такое впечатление, что он делал вид, будто меня здесь нет. Когда мне все-таки удалось привлечь его внимание, то он с хамством ответил мне и сообщил, что откроет двери, только когда все остальные пассажиры зайдут в автобус. Я вышла из автобуса. Через стекла двери мы наблюдали картину, как люди начали вставать в проеме для колясок и садиться на ступени автобуса, однако там было достаточно места для двух девушек и детской коляски. Пока мы ждали, все пассажиры зашли в автобус, и произошло то, чего мы никак не ожидали — водитель закрыл двери и начал отъезжать от остановки. Моя подруга заметила, как в автобусе люди что-то говорили водителю, но он не остановился и просто уехал”, — возмущается читательница.

Чуть позже женщины узнали, что в автобусе ехали их знакомые, которые пересказали им следующее: когда народ стал напоминать водителю автобуса о том, что еще два пассажира остались за бортом, то он ответил, что не впустил их в транспорт из-за того ,что они не взяли нулевой билет. Затем на повторный возглас пассажиров водитель сообщил иную информацию: он не впустил женщин из-за нехватки места в транспорте, так как пассажирские места строго ограничены и он не может брать больше положенного, но при этом через несколько остановок он подобрал другого пассажира.

”Я не в первый раз отправляюсь с коляской на пляж, пользуясь бесплатным транспортом, до этого я пользовалась рейсом 106 до Тойла и 115 до Силламяэ, и сперва поднимала коляску с ребенком в автобус, а затем уже брала билет и на себя, и на ребенка. К тому же, на этих рейсах очень много народу, и да, в автобусах было тесновато, но мы спокойно помещались и ехали”, — подчеркивает женщина.

По ее словам, после того как они с подругой отошли от шока, они стали искать информацию о фирме, которая обслуживает эти рейсы, и нашли два номера телефона, но дозвониться им не удалось.

Delfi также обратился за комментарием в эту фирму — OÜ Lüganuse HVM.

Представитель фирмы Марье Вейзер призналась, что очень шокирована случившимся: ”Я сама мать и бабушка и могу это прокомментировать только исходя из человечности. Узнав об этом, я сразу позвонила молодой матери и извинилась много раз. Я должна честно признать, что что бы ни было, я не могу понять, как мужчина вот так бросает молодую мать с маленьким ребенком. Это абсолютно противоречит здравому смыслу. Мне лично очень неловко, потому что меня так воспитали, что нуждающемуся в помощи или более слабому нужно всегда помогать, будь то молодая мать, маленький школьник с большим ранцем, больной или пожилой человек”.

”На сегодняшний день мне поступила очень противоречивая обратная связь, вам — только версия молодой матери. Несмотря на все, это не меняет моего мнения относительно случившегося”, — заключила Вейзер.

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