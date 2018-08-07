Возмущенная мать: водитель автобуса не открыл заднюю дверь женщинам с коляской!

Чуть позже женщины узнали, что в автобусе ехали их знакомые, которые пересказали им следующее: когда народ стал напоминать водителю автобуса о том, что еще два пассажира остались за бортом, то он ответил, что не впустил их в транспорт из-за того ,что они не взяли нулевой билет. Затем на повторный возглас пассажиров водитель сообщил иную информацию: он не впустил женщин из-за нехватки места в транспорте, так как пассажирские места строго ограничены и он не может брать больше положенного, но при этом через несколько остановок он подобрал другого пассажира.

”Я не в первый раз отправляюсь с коляской на пляж, пользуясь бесплатным транспортом, до этого я пользовалась рейсом 106 до Тойла и 115 до Силламяэ, и сперва поднимала коляску с ребенком в автобус, а затем уже брала билет и на себя, и на ребенка. К тому же, на этих рейсах очень много народу, и да, в автобусах было тесновато, но мы спокойно помещались и ехали”, — подчеркивает женщина.

По ее словам, после того как они с подругой отошли от шока, они стали искать информацию о фирме, которая обслуживает эти рейсы, и нашли два номера телефона, но дозвониться им не удалось.

Delfi также обратился за комментарием в эту фирму — OÜ Lüganuse HVM.

Представитель фирмы Марье Вейзер призналась, что очень шокирована случившимся: ”Я сама мать и бабушка и могу это прокомментировать только исходя из человечности. Узнав об этом, я сразу позвонила молодой матери и извинилась много раз. Я должна честно признать, что что бы ни было, я не могу понять, как мужчина вот так бросает молодую мать с маленьким ребенком. Это абсолютно противоречит здравому смыслу. Мне лично очень неловко, потому что меня так воспитали, что нуждающемуся в помощи или более слабому нужно всегда помогать, будь то молодая мать, маленький школьник с большим ранцем, больной или пожилой человек”.

”На сегодняшний день мне поступила очень противоречивая обратная связь, вам — только версия молодой матери. Несмотря на все, это не меняет моего мнения относительно случившегося”, — заключила Вейзер.