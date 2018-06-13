Воздух в Кивиыли загрязняют несколько источников

Из результатов исследования наружного воздуха в Кивиыли выяснилось, что наряду с заводом масел воздух загрязняют свалка промышленных отходов и территория бывших очистных сооружений; источниками пыли являются сланцедробилки химпроизводства и кроссовая трасса приключенческого центра, сообщает ”Северное побережье”.

Эстонский центр исследований окружающей среды по заказу Министерства окружающей среды проводил с мая по ноябрь 2017 года постоянные замеры качества воздуха в городе Кивиыли, в ходе которых оценивалось содержание сероводорода, двуокиси серы и мелких частиц в наружном воздухе.

Согласно итогам измерений, возможными источниками загрязнения воздуха сероводородом являются территория бывших очистных сооружений сточных вод и ТОО ”KKT Oil”, но в то же время потенциальными источниками пылевого загрязнения воздуха являются сланцевые дробилки ТОО ”Kiviõli Keemiatööstus” и кроссовая трасса Кивиылиского приключенческого центра.