Вотум недоверия: в Йыхви сменили старейшину и главу волостного собрания

В воскресенье, 16 июля, состоялось заседание Йыхвиского волостного собрания, на котором выразили вотум недоверия старейшине Эдуарду Эасту и руководителю волостного собрания Теэту Эноку; новым старейшиной стал социал-демократ Алексей Наумкин, а волостное собрание возглавила представитель Партии реформ Нина Негласон.

Как сказала порталу rus.err.ee Нийна Негласон, основное изменение, которое произойдет — руководитель волостного собрания не будет вмешиваться в работу волостной управы: "Это уже немало. За два месяца, оставшихся до выборов, сложно сделать что-то большое и хорошее, однако плохого можно было сделать много, поэтому мы и решили провести вотум недоверия руководству волости".

По ее словам, в оппозиции находиться удобно, показывая пальцем на недостатки, но ситуация от этого не улучшится: "Последней каплей стало увольнение директора эстонской школы, и шли разговоры о новых увольнениях. Этого допустить было нельзя".

За отставку руководителя волости Теэта Энока проголосовало 13 депутатов, за отставку волостного старейшины Эдуарда Эаста проголосовало 11 депутатов.