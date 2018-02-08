Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания Ефимову провалился: центристы монолитны

Как и можно было уверенно предположить заранее, центристская фракция в Нарвском городском собрании во время голосования по вопросу выражения недоверия председателю Александру Ефимову продемонстрировала единство. Ни одного голоса представителями большинства в пользу вотума отдано не было - они вообще не голосовали.

За выражение недоверия проголосовало 8 из 22 присутствовавших депутатов (полный состав - 31 депутат), а остальные голосование просто проигнорировали, то есть не сказали ни свое "нет", не подняли руки на вопрос, кто воздержапся. Центристская фракция выступила монолитно и шансов оппозиции не оставила ни малейших.

Рассмотрение вопроса недоверия руководителю горсобрания инициировала оппозиционная фракция ”Наша Нарва”.

Главным основанием для выражения недоверия Александру Ефимову оппозиционеры считают то, что он был признан виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы уже судами двух инстанций. В августе прошлого года Вируский уездный суд приговорил председателя к одному году и девяти месяцам условно, а в конце января 2018-го вердикт подтвердил Тартуский окружной суд.

Между тем, Александр Ефимов готовит подачу апелляции в Госсуд, то есть точка в этом деле еще не поставлена.

Сам председатель объясняет то, что не отстранился по собственному желанию от руководства законодательным органом местной власти тем, что работает в команде, а центристская фракция против такого решения.

Напомним также, что ввопрос выражения недоверия председателю должен был рассматриваться на сессии 22 февраля, его перенесли на 8 февраля, причем специальное внеочередная сессия была назначена по инициативе центристов.

По нашей информации, это произошло из-за нежелания большинства омрачать празднование юбилея Эстонии обсуждением болезненного вопроса. Все-таки 21 февраля президент Эстонии будет награждать в Нарве представленных к государственным наградам, а за этим последует череда праздничных мероприятий с апогеем 24 февраля.