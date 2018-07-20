Вот так дела! На единственном нарвском официальном пляже у спасателей нет лодки

Отдыхающие на нарвском городском пляже Йоаорг, что в заводи реки Нарова, напротив Ивангородской крепости, обратили внимание на то, что у работающих там спасателей нет никакого плавательного средства. Руководитель предоставляющего услугу организации Firepro говорит, что это нормально и лодка там не нужна.
При том, что самым любимым местом пляжного отдыха нарвитян остается Нарва-Йыэсуу, в этом году многих разочаровывает то, что даже при 30-градусной жаре вода в море, как правило, холодная.
В то же время в той части Наровы, где находится официальный нарвский пляж, в проточной заводи, отгороженной от основного течения перешейком, в четверг при температуре воздуха 29 градусов, вода разогрелась до 27.
Пляж посещают и те, у кого просто нет возможности посещать часто Нарва-Йыэсуу, куда с введением бесплатного уездного транспорта добраться на автобусе в жаркую погоду стало почти невозможно.