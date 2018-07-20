Вот так дела! На единственном нарвском официальном пляже у спасателей нет лодки

Народу на пляже Йоаорг, который нарвитяне традиционно называют "Липовкой", много, и некоторые обратили внимание на то, что работающие там спасатели не располагают никаким плавательным средством. Заводь небольшая, и хорошо плавающий человек переплывет ее за минуту,а то и быстрее, но если ему нужно будет доставить к противоположному берегу спасательный круг, дело затянется.

Roman Vikulov, Delfi

Некоторых отдыхающих тревожит отсутствие лодки, особенно с учетом того,что за последнее время в Эстонии произошло несколько трагических случаев на воде — за неделю утонуло пять человек.

Дежуривший на спасательной вышке в этот четверг Дмитрий согласен с тем, что лодка была бы полезна.

"Можно было бы патрулировать на ней водоем", — сказал Delfi Дмитрий, наблюдающий за происходящим на воде в бинокль.

Между тем, Иван Егоров,член правления нарвской компании Firepro, следящей за безопасностью купающихся в Нарве и Нарва--Йыэсуу призывает отдыхающих на пляже Йоаорг не переживать.

"Там спасатель может оперативно прийти на помощь и без лодки, необходимость наличия которой не оговаривалось условиями конкурса, в котором победила Firepro, — говорит Иван Егоров. — В Нарва-Йыэсуу же лодка совершенно необходима. В этот четверг наши спасатели спасли там с помощью лодки женщину, попавшую в беду на воде, и передали ее медикам".

По словам Егорова, в Firepro работают профессиональные спасатели, хорошо знающие свое дело.