20.07.2018, 11:56

Вот так дела! На единственном нарвском официальном пляже у спасателей нет лодки

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 3
Вот так дела! На единственном нарвском официальном пляже у спасателей нет лодки
Roman Vikulov, Delfi

Отдыхающие на нарвском городском пляже Йоаорг, что в заводи реки Нарова, напротив Ивангородской крепости, обратили внимание на то, что у работающих там спасателей нет никакого плавательного средства. Руководитель предоставляющего услугу организации Firepro говорит, что это нормально и лодка там не нужна.

При том, что самым любимым местом пляжного отдыха нарвитян остается Нарва-Йыэсуу, в этом году многих разочаровывает то, что даже при 30-градусной жаре вода в море, как правило, холодная.

В то же время в той части Наровы, где находится официальный нарвский пляж, в проточной заводи, отгороженной от основного течения перешейком, в четверг при температуре воздуха 29 градусов, вода разогрелась до 27.

Пляж посещают и те, у кого просто нет возможности посещать часто Нарва-Йыэсуу, куда с введением бесплатного уездного транспорта добраться на автобусе в жаркую погоду стало почти невозможно.

Roman Vikulov, Delfi

Народу на пляже Йоаорг, который нарвитяне традиционно называют "Липовкой", много, и некоторые обратили внимание на то, что работающие там спасатели не располагают никаким плавательным средством. Заводь небольшая, и хорошо плавающий человек переплывет ее за минуту,а то и быстрее, но если ему нужно будет доставить к противоположному берегу спасательный круг, дело затянется.

Roman Vikulov, Delfi

Некоторых отдыхающих тревожит отсутствие лодки, особенно с учетом того,что за последнее время в Эстонии произошло несколько трагических случаев на воде — за неделю утонуло пять человек.

Дежуривший на спасательной вышке в этот четверг Дмитрий согласен с тем, что лодка была бы полезна.

"Можно было бы патрулировать на ней водоем", — сказал Delfi Дмитрий, наблюдающий за происходящим на воде в бинокль.

Между тем, Иван Егоров,член правления нарвской компании Firepro, следящей за безопасностью купающихся в Нарве и Нарва--Йыэсуу призывает отдыхающих на пляже Йоаорг не переживать.

ТОП

"Там спасатель может оперативно прийти на помощь и без лодки, необходимость наличия которой не оговаривалось условиями конкурса, в котором победила Firepro, — говорит Иван Егоров. — В Нарва-Йыэсуу же лодка совершенно необходима. В этот четверг наши спасатели спасли там с помощью лодки женщину, попавшую в беду на воде, и передали ее медикам".

По словам Егорова, в Firepro работают профессиональные спасатели, хорошо знающие свое дело.

Roman Vikulov, Delfi
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