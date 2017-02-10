Восьмиклассник Мяэтагузеской школы выиграл республиканский конкурс литературного перевода

20 мая Основная школа села Мяэтагузе в Ида-Вирумаа отметит свое 180-летние. Восьмиклассник Саша Петров сделал более чем достойный подарок к юбилею родной школы: он победил в республиканском конкурсе литературного перевода, который прошел в Таллинне 21 января.

Этот конкурс был посвящен 75-летию эстонского литератора Пауля-Ээрика Руммо. И, естественно, участники переводили его произведения.

Конкурс проходил в режиме онлайн. Победа 16-летнего мяэтагузеского школьника стала неожиданностью для него самого и родителей, учителя русского языка и литературы Милены Подлящук, директора школы Веры Сибрик.

Саша живет в отдаленной деревне, расположенной в Мяэтагузеской волости. Каждое утро он пешком проходит 1,5 километра до автобуса, который привозит его в школу. После уроков опять идет такое же расстояние до дома. А несколько раз в неделю после уроков он едет из Мяэтагузе в Кохтла-Ярве, выходит на Тартуском шоссе в районе Йыхви и 2 километра идет пешком на занятия музыкой в Ахтмескую школу искусств. В общем, скучать ему явно некогда. Еще любит Саша рисовать. И читать. И отнюдь не в интернете, а держа в руках книгу. Читать он начал очень рано. И первую свою книжку запомнил: ”Волшебник из страны Оз”.

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- Саша, а какое задание было на конкурсе переводчиков?

- Проза Пауля-Ээрика Руммо ”Три волчонка” и его стихотворение. Надо было перевести с эстонского на русский.

- Сделать подстрочный перевод или же литературный, осмысленный?

- Конечно, осмысленный, художественный.

- А что это такое?

- Не просто перевести слова с одного языка на другой, а сохранить основную мысль автора, чтобы было понятно, что именно он хотел сказать этим текстом. Сохранить ритм, ”музыку” его стихотворения, передать это как можно ближе к ”мелодии” оригинала. Самое сложное — чтобы текст гармонировал с этой самой ”мелодией”, чтобы одно и другое не страдало.

- А сам стихи писать пробовал?

- Да, пробовал. Пишу на эстонском языке.

- А на русский переводить пытался?

- Да. Но это гораздо труднее, чем переводить чужие стихи.

- Саша, а русский мальчик, живущий в Эстонии, для чего должен знать эстонский язык? Чтобы сделать себе карьеру?

- Карьера придет сама собой, главное, живя в Эстонии, иметь возможность читать в подлиннике эстонских авторов, понимать в оригинале эстонское искусство.

- А русский тебе зачем здесь нужен?

- Нужен, ведь это мой родной язык, на котором я говорю с русскими друзьями. Я говорю на нем в Москве и Санкт-Петербурге, где смотрю русские спектакли, общаюсь с русскими людьми.

- Ну и как тебе люди в России?

- Очень хорошие, открытые и доброжелательные. Приятные люди

Директор Мяэтагузеской школы Вера Сибрик не любит говорить о себе. Хотя досконально известно, что она сама пишет стихи, даже занимается переводами.

- Вера Владимировна, у вас что, ”фабрика по производству гениальных детей”?

- Нет. У нас обычная небольшая сельская школа.

- А от кого зависит, чтобы дети такими были?

- От Бога и от родителей. И немножечко от учителей. И когда сходятся воедино все эти обстоятельства, получаются такие способные и талантливые дети, — сказала Вера Сибрик.