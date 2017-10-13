Вопросу о компенсации экс-директору дома престарелых Йыхви придали более широкий контекст

Хотя формально в конце июля йыхвиское собрание попросило свою ревизионную комиссию ответить лишь на один вопрос — правильно ли была выплачена предыдущим старейшиной волости выходная компенсация экс-руководителю дома престарелых, — в наэлектризованной предвыборной обстановке итоговый ответ кратким не получился.

Летом этого года возглавлявшая 16 лет целевое учреждение местного самоуправления Jõhvi Hooldekeskus Элле Селиверстова, являющаяся также депутатом местного собрания, изъявила желание уйти с поста члена правления целевого учреждения. Согласно договору, ей полагалась шестимесячная компенсация, и для её выплаты волостное управление специально перечислило деньги дочернему ЦУ. Брутто-размер компенсации, учитывая и нагрузку по социальным налогам, составил 13610 евро.

История взбудоражила депутатов потому, что управа перевела деньги на компенсацию без заседания и буквально в последние часы работы тогдашнего старейшины Эдуарда Эаста: через два дня предстояла сессия, где ему вынесли вотум недоверия.

Три члена — три мнения

В официальном акте ревизионной комиссии, который был готов 11 сентября, сказано, что совет целевого учреждения Jõhvi Hooldekeskus продлил договор с Элле Селиверстовой до 2019 года ещё летом прошлого года, когда во главе совета стоял бывший тогда депутатом Аллан Мянд, и шестимесячное возмещение в нём было сохранено, несмотря на плохое экономическое положение ЦУ и предложение одного из членов совета выходное пособие урезать. Тем самым совет сам взял на себя риск, тем более что основания для получения компенсации в договоре были сформулированы достаточно широко.

13 июля этого года на столе совета Jõhvi Hooldekeskus, который возглавлял уже Эдуард Эаст, лежало заявление Селиверстовой об уходе, и совет констатировал, что денег на компенсацию ей нет и надо обратиться за ними в волостное управление. Как такового ходатайства, однако, не последовало, не было этого вопроса и в повестке дня волостной управы 14 июля. В тот же день деньги дому престарелых из волостного бюджета были перечислены. Это было сделано с ведома Эаста как старейшины и представителей социального и финансового отделов управы. Платёж пошёл за счёт строки бюджета, предусмотренной для Jõhvi Hooldekeskus, с таким расчётом, что ЦУ при улучшении своего экономического положения эту сумму волости в течение 3-4 лет вернёт.

Официальный акт ревкомиссии называет нарушениями в данном случае то, что дом престарелых не подал в управу соответствующего ходатайства, а управа не рассмотрела вопрос о выделении денег на заседании и не оформила соответствующим распоряжением.

В то же время, в акте отмечено, что невыплата компенсации могла бы повлечь судебный спор и в этом случае волостная власть, как учредитель ЦУ, вряд ли могла бы остаться в стороне.

Второй член ревизионной комиссии Каарел Пюрг, входящий в правящую ныне йыхвискую коалицию, приложил к акту особое мнение, в котором оценивает действия экс-старейшины куда критичнее. ”Используя силу влияния и должностное положение, старейшина дал устное распоряжение на перевод денег Jõhvi Hooldekeskus в сумме 13610 евро из строки бюджета социальной службы, оставив в роли статистов как волостное управление, так и собрание. Выделение волостных денег с коррупционным привкусом произошло в интересах Селиверстовой как третьего лица, которое баллотируется (на выборах 15 октября. — прим. авт.) в том же союзе, что и старейшина…”, — пишет Пюрг.

Он добавляет, что и договор с новым руководителем ”Хоолдекескус” был заключён на тех же условиях, что с её предшественницей, и отмечает, что и два остальных члена ревкомиссии тоже входят в один союз с Эастом, Селиверстовой и новым руководителем дома престарелых.

Третий член комиссии оппозиционер Теэт Энок уверен, что никакого нарушения в истории с компенсацией вообще нет, ведь речь идёт о средствах, запланированных в бюджете для данного учреждения.



Обменялись упрёками в политическом шоу

На сессии волостного собрания, специально созванной для обсуждения выводов ревкомиссии на прошлой неделе, председатель комиссии Сергей Андреев выступил с целой презентацией-докладом, который рассматривал работу дома престарелых в разрезе не менее чем пяти предшествующих лет.

Jõhvi Hooldekeskus годами целенаправленно приводили в ”минус”, и всего за два минувших месяца при новом исполнительном руководителе центр по уходу уже смог выправить своё экономическое положение, подчеркнул Андреев.

Он отметил, что годами же в этом социальном учреждении не проводилось и тендеров на организацию питания подопечных, и предупредил, что ревизионная комиссия может обратиться по этому поводу с заявлением в прокуратуру.

Ложью, испортившей реноме Jõhvi Hooldekeskus, он назвал опубликованные в СМИ недавно утверждения, будто при старом руководстве в центре по уходу не покупали старикам новые памперсы, а стирали уже использованные.

- Их стирать физически нельзя, ведь там внутри гель. Но в результате такой информации учреждение потеряло семь клиентов, — Андреев принёс на сессию даже ”вещдоки” — сумку с подгузниками.

Депутат из правящей коалиции Тамара Пылевина сказала, что это было выступление не председателя ревизионной комиссии, а скорее адвоката дома по уходу. Другие коалиционные депутаты дали понять, что, дескать, председатель ревкомиссии говорит ”неизвестно что”, размывая вопрос о законности поступка экс-старейшины. Сергей Андреев парировал, что если были сомнения в этом, то никто не мешал депутатам вместо ожидания акта ревизионной комиссии сразу в июле обратиться в правоохранительные органы, а то, что этого не сделали, он расценил как попытку поработать на публику:

- Тем более, если с самого начала было мнение, что Андреев и Энок в ревизионной комиссии не беспристрастны. В этом упрекнули Пюрг и волостной старейшина Наумкин. А насколько беспристрастны они, входя в коалицию?

Каарел Пюрг в своём особом мнении указывает, что с самого начала считал — делом должны заняться правоохранители, но не знал тогда всех обстоятельств и фактов, а теперь уверен, что для получения независимой оценки надо обращаться в органы.



”Внимательнее относиться к подведомственным учреждениям”

В комментарии для ”ИП” председатель волостного собрания Нина Негласон объяснила, что обращаться прямо в полицию, не задействуя ревизионную комиссию, не стали, поскольку сочли, что этот вопрос нуждается в более широком депутатском обсуждении.

- И хотя сегодня речь не идёт о том, заслужила или нет Селиверстова эту компенсацию, всё-таки если учесть, что при её преемнике за два месяца в экономике центра по уходу уже пошли плюсы, приходится признать, что прежний руководитель недорабатывал, — сказала Негласон.

По её словам, почти готовый анализ окупаемости Jõhvi Hooldekeskus показывает, что дела там неплохи, есть только одна экономическая проблема, которая вполне решаема, и дальше центр сможет работать совершенно нормально.

- Уроки я вижу в том, что надо внимательнее относиться к нашим подведомственным учреждениям и оперативно реагировать на возникающие там проблемы, чтобы не доводить ситуацию до кризисов, — сказала Негласон. Она добавила, что мечтает и о том, чтобы руководители подведомственных самоуправлению учреждений не становились членами собраний: — Если человек хочет баллотироваться, отказать ему нельзя, но в идеале эти руководители должны быть аполитичными.

Эдуард Эаст подтвердил ”Инфопрессу”, что и сегодня не сомневается в правильности своего поведения в истории с компенсацией.

- Совет ЦУ должен был выполнить обязательства, вытекающие из договора. А поскольку у целевого учреждения не было в тот момент необходимых для этого средств, волость должна была подключиться к решению вопроса как собственник-учредитель. Ни в какой тайне это не делалось, я советовался с руководителем финансовой службы, и перечисление было сделано за тремя подписями. Можно было перечислить средства из резервного фонда, но тогда по этой статье их не получил бы потом кто-то другой. Мы поступили более по-хозяйски: выделили Jõhvi Hooldekeskus деньги из бюджетной статьи, которая и так предназначена на его функционирование, в том числе на персонал, — пояснил Эаст.

Он опроверг мнение, что принятого сразу взамен Селиверстовой нового руководителя надо было искать непременно по конкурсу: такого требования к совету целевого учреждения нет. Убытки дома престарелых не были в 2016-17 годах большими, гораздо важнее то, что дом под руководством Селиверстовой функционировал 16 лет, хотя, с другой стороны, нынешнее время действительно требует новых кадров с более экономическим подходом, сказал Эаст.

Волостное собрание по итогам знакомства с позицией ревизионной комиссии решило дать волостной управе Йыхви возможность всё-таки обратиться в прокуратуру, и волостной старейшина Алексей Наумкин во вторник проинформировал ”ИП”, что такое заявление на днях туда отправится.