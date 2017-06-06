Вопрос создания ида-вирумааского центра общественного транспорта должен быть решен до октября

”Сегодня нам ясно, что вопросы создания центра общественного транспорта Ида-Вирумаа должны быть решены к 1 октября, чтобы можно было передавать договоры и уездные линии продолжали действовать в 2018 году”, — сказал изданию ”Инфопресс” председатель союза самоуправлений уезда Вейкко Лухалайд, отметив, впрочем, что неясностей в этой теме ещё хватает.

Кто будет выступать организатором уездных автобусных маршрутов — этот вопрос стал актуальным, так как в связи с административной реформой с января 18-го исчезают уездные управы, выполнявшие эту функцию до сих пор. Государство предполагает, что отвечать за общественный транспорт станет шоссейный департамент, который, однако, сможет передоверить это дело региональным центрам общественного транспорта. Перед Ида-Вирумаа в этом плане открываются две перспективы: здешним уездным транспортом станет ”рулить” какой-либо из уже существующих четырёх ЦОТ других уездов — либо для организации уездного автобусного движения надо создавать свой, ида-вируский. Сегодня самоуправления Северо-Востока выбрали второй путь и пока идут по нему.

Будущий центр общественного транспорта Ида-Вирумаа может быть создан как некоммерческое объединение, объединяющее какое-то количество самоуправлений и государство в лице шоссейного ведомства. Вейкко Лухалайд признал, что если даже он, человек более информированный, знает по данной теме не всё, то членам местных собраний, которым и решать — будет ли их волость или город участвовать в работе ЦОТ, известно и понятно ещё меньше. Поэтому ида-вируский центр создадут, в некотором смысле, ”на всякий случай”, тем более что это довольно гибкое образование.

- Октябрь здесь важен и потому, что те уезды, которые к этому сроку инициативы по созданию центров не проявят, приказом директора шоссейного департамента присоединят к уже существующим или создаваемым ЦОТ, — добавил собеседник.

8 июня на собрании союза самоуправлений тема центра общественного транспорта вновь будет в центре внимания. Потом представители самоуправлений собираются съездить за опытом в имеющиеся ЦОТ, вплотную заняться учредительными документами (проект устава уже есть) и к октябрю быть готовыми НКО ”Ида-Вируский центр общественного транспорта” зарегистрировать.

Уездные и городские



Автобусные линии в Эстонии, как известно, делятся на междугородние, внутриуездные и внутригородские. Какие из них будет организовывать ЦОТ, если его создадут?

Как явствует из объяснений Вейкко Лухалайда, как минимум — уездные, а внутригородские остаются задачей конкретного самоуправления, и станут ли города передавать в общее руководство также эти маршруты, пока неясно. Хотя, по мнению Лухалайда, последнее для городов-организаторов общественного транспорта имело бы свои выгоды, например, вместо нескольких чиновников по транспорту, разбросанных по разным городам, возникла бы единая управленческая структура. С другой стороны, собеседник признал, что, передавая в общее вéдение местные маршруты, наверное, придётся передать в общий кошелёк и соответствующие суммы из местного бюджета. Что же касается дотирования уездных маршрутов, то создатели ЦОТ рассчитывают, что деньги на эти цели центр получит из госбюджета.

- Если НКО по общественному транспорту учредят несколько самоуправлений, а несколько останутся в стороне, то, насколько я знаю, права последних в нём будут представлены через шоссейный департамент, то есть в принятии политических или технических решений они участвовать не будут. Что это будет означать для самоуправлений в бюджетном плане, сегодня мне сказать трудно. Для участвующих, очевидно, будет членский взнос, но его размер тоже сейчас не назову, — сказал Лухалайд.

Он отметил, что благодаря будущему центру можно будет решать и некоторые другие проблемы Ида-Вирумаа: скоординировать разные маршруты разных видов общественного транспорта, улучшить работу транспорта школьного и социального, создать единый уездный билет.

- Но с 1 января 2018 года для простого жителя маршрутная сеть не изменится, ведь на уездные линии продолжит действовать нынешний договор. Перемены возможны, когда по его окончании будет новый конкурс или если уездный общественный транспорт станет бесплатным.

Мнения с мест



Кохтла-Ярве, являющийся сейчас крупным организатором городского автобусного движения, вопрос о своём участии в процедурах подготовки НКО ”Центр общественного транспорта Ида-Вирумаа” должен был решать на сессии в среду.

Помощник мэра Денис Вершинин сказал ”ИП” во вторник, что, хотя пока курс взят на участие, это не означает, что уже послезавтра город вступает в новую организацию.

- Для меня до сих пор с этим центром связаны неясности, и я пока отношусь к нему со скептицизмом.

Польза от ЦОТ для Кохтла-Ярве, по словам Вершинина, была бы, например, если бы он устранил сегодняшнее дублирование некоторыми уездными маршрутами некоторых городских. Дотируемые государством уездные линии с более дешёвыми билетами можно было бы развивать, чтобы они перевозили больше пассажиров, тогда город мог бы снизить свою финансовую нагрузку по дотированию параллельных городских линий.

Вершинин заверил, что, будет центр общественного транспорта создан или нет, вступит в него город или не вступит, городские автобусы Кохтла-Ярве продолжат ходить и после января 2018-го, поскольку договору на городские линии действовать ещё три года.

Другой крупный местный организатор городского транспорта — Нарва.

- По данным вопросам чёткой позиции города пока нет. На сегодня, Нарва самостоятельно решает вопросы организации общественного транспорта как в черте города, так и на линиях, следующих за его пределы, в садовые кооперативы. Осуществляется тесное сотрудничество с ”ATKO Буссилийнид”, договор действует до 2022 года, — сообщила директор департамента городского хозяйства Елена Скулачёва.

Силламяэ организует только один внутригородской маршрут, и тот с текущего года финансирует целиком сам, без госпомощи. У городских властей официальной позиции по поводу создаваемого ЦОТ тоже пока нет, в ближайшие месяцы здесь намерены собрать больше информации по теме, сказал вице-мэр по хозяйству Александр Канев, пояснив, что хотелось бы увидеть чёткую концепцию работы центра, предварительный финанализ и схему движения через него государственных средств на поддержку автобусного движения.

А вот Йыхви 1 июня созвал самоуправления на круглый стол, где наряду с разговором о перспективах центра общественного транспорта планировал представить свою идею о соединении в едином терминале йыхвиской железнодорожной станции и центрального уездного автовокзала. По словам старейшины волости Эдуарда Эаста, второй вопрос не надо трактовать так, что Йыхви предлагает ”скинуться” на этот новый объект, но, чем больше будет заинтересованных в нём, тем проще будет искать деньги на строительство в государственном кошельке и европейских фондах. Сроки строительства такого объединённого узла Эаст не назвал, так как всё упирается в финансирование, однако соединение двух станций значится в плане развития Йыхви.

Что же касается уездного центра общественного транспорта, то Эаст, как бывший руководитель автобусного предприятия, данную идею приветствует.