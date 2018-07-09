09.07.2018, 09:02

Вопрос о новой гостинице в нарвском Старом городе отложен на неопределенное время


rus.delfi.ee
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Вопрос о новой гостинице в нарвском Старом городе отложен на неопределенное время
Viru Prospekt / TÜ Inkeri

Решение Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы об отказе от инициирования детальной планировки участка по адресу Lavretsovi 7a, приобретенного в 2014 году фирмой Inkeri с целью строительства небольшого отеля на 10-15 номеров, 27 июня не получило одобрения на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству, пишет "Виру Проспект".

Напомним, что данный участок, расположенный на несохранившемся бастионе Фама, согласно общей планировке Старого города, принятой городским собранием еще в 2012 году, предназначен исключительно для парковки, но не возведения какого бы то ни было строения. Участок на углу Лаврецова и Вабадусе был передан горуправой в августе 2012 года целевому учреждению Narva Linnaelamu, которое затем через аукцион продало его нарвской фирме Inkeri.

Детали противостояния

С этого момента начинается конфликт между директором фирмы Татьяной Семеновой и Департаментом архитектуры и городского планирования. Директор, по ее словам, не знала, что земля предназначена исключительно для парковки. Департамент, в лице прежнего главного архитектора Пеэтера Тамбу, настаивал на соблюдении буквы закона: назначение участка должно соответствовать предписанному — ”коммерческая земля для строительства парковки”. И покупатель не мог не знать об ограничениях. Иными словами, инвестор не сможет инициировать детальную планировку в своих интересах, если она противоречит общей планировке.

В марте 2015 года депутаты городского собрания большинством голосов поддержали инвестора, и вопрос вернулся в Департамент архитектуры. В ноябре 2016 года уже нынешний главный архитектор Иван Сергеев вновь предложил горсобранию отказать предпринимателю в инициировании детальной планировки. Но в этот раз ещё до сессии фирму Inkeri единогласно поддержала комиссия по городскому хозяйству, и данная тема вовсе не попала в повестку дня.

Позиции сторон

ТОП

На сегодня, как сообщил в своем выступлении Иван Сергеев, Департамент архитектуры и городского планирования заручился поддержкой трех независимых инстанций республиканского подчинения — Департамента охраны памятников старины, Уездной управы Ида-Вирумаа, главный специалист которой высказался в том духе, что строительство отеля ”является вредным для города”, и Министерства финансов, подчеркнувшего ”неуместность планируемого здания для указанного места”. Татьяна Семенова в подробном выступлении обратила внимание на своевременное выполнение фирмой всех своих обязательств.

Например, запрошенное эскизное решение было представлено в августе 2016 года, однако, по словам Семеновой, ”департамент ответил, что мы не убедили их”. Планируемый мини-отель предусматривает парковку и ни в коей мере не нарушает конфигурацию исчезнувшего бастиона, которую обозначают выстроенные под углом городская поликлиника и отель-ресторан King, а такая маркировка исторического места есть непременное требование департамента.

Причем бастион ведь исчез не вследствие какого-то бедствия, а в силу градостроительной деятельности городских властей, развернувшейся после 1893 года, когда начали осваивать старинную территорию и прокладывать через бастионы новые улицы, что привело к нарушению их целостности как памятника архитектуры. Таким образом, считает Татьяна Семенова, предполагаемый мини-отель вполне согласуется с общим градостроительным решением столетней давности.

Найти компромисс

Голосование завершилось со счетом 5:3 — за проект решения департамента об отказе инвестору высказались три члена комиссии, против проголосовали пять человек (один воздержался). Результат достаточно бурного обсуждения четко обозначил в короткой беседе депутат Алексей Мяги, который вел заседание и ранее всегда выступал в пользу застройщика.

”Мы большинством голосов сегодня… не поддержали представленный городской управой проект об отказе от инициирования детальной планировки. Мы предлагаем данный проект решения отозвать в городскую управу и попробовать найти компромисс с застройщиком. Такие варианты есть”, — отметил он. И добавил от себя: ”Я заинтересован в том, чтобы проект, который реализует Татьяна Семенова, был осуществлен”.

В принципе такой исход возможен, с чем согласен и главный архитектор Иван Сергеев: если горсобрание поддержит линию предпринимателя и предложит инициировать детальную планировку для строительства гостиницы.

Отметим, что некоторые пункты решения департамента об отказе от планировки выглядят, на наш взгляд, не бесспорными. Так, читаем: ”…незастройкой территории (в данном случае с функцией парковки) можно в городском пространстве маркировать местонахождение исторического рва, т.е., вернуть в городское пространство по возможности достаточный объем исторической и планировочной структуры…”

Получается, что пустое место или парковка, насыщенная современными автомобилями, вписывается в ”историческую структуру”, а трех­этажное здание, исполненное в характерном для XIX века стиле, нет. Между тем, вот, например, мнение Юлии Савицкой, художественного руководителя и организатора грядущего фестиваля ”Дни оперы в Нарве”, которым она поделилась в интервью изданию ”Нарвская Газета” 20 июня: ”…В Нарве имеются проблемы с размещением в гостиницах, особенно для людей, желающих получить уровень комфорта выше эконом-класса. Местные предприниматели ещё пока не поняли своего интереса. Поэтому я призываю инвесторов задуматься о создании отелей или апартаментов в интересных, нестандартных интерьерах и местах”.

В нашем случае предприниматель как будто все понял, и теперь важно, чтобы сложился (цитируем решение комиссии) ”перевешивающий и правомерный интерес”, которым могло бы руководствоваться городское собрание Нарвы.

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