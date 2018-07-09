Вопрос о новой гостинице в нарвском Старом городе отложен на неопределенное время

С этого момента начинается конфликт между директором фирмы Татьяной Семеновой и Департаментом архитектуры и городского планирования. Директор, по ее словам, не знала, что земля предназначена исключительно для парковки. Департамент, в лице прежнего главного архитектора Пеэтера Тамбу, настаивал на соблюдении буквы закона: назначение участка должно соответствовать предписанному — ”коммерческая земля для строительства парковки”. И покупатель не мог не знать об ограничениях. Иными словами, инвестор не сможет инициировать детальную планировку в своих интересах, если она противоречит общей планировке.

В марте 2015 года депутаты городского собрания большинством голосов поддержали инвестора, и вопрос вернулся в Департамент архитектуры. В ноябре 2016 года уже нынешний главный архитектор Иван Сергеев вновь предложил горсобранию отказать предпринимателю в инициировании детальной планировки. Но в этот раз ещё до сессии фирму Inkeri единогласно поддержала комиссия по городскому хозяйству, и данная тема вовсе не попала в повестку дня.

Позиции сторон

На сегодня, как сообщил в своем выступлении Иван Сергеев, Департамент архитектуры и городского планирования заручился поддержкой трех независимых инстанций республиканского подчинения — Департамента охраны памятников старины, Уездной управы Ида-Вирумаа, главный специалист которой высказался в том духе, что строительство отеля ”является вредным для города”, и Министерства финансов, подчеркнувшего ”неуместность планируемого здания для указанного места”. Татьяна Семенова в подробном выступлении обратила внимание на своевременное выполнение фирмой всех своих обязательств.

Например, запрошенное эскизное решение было представлено в августе 2016 года, однако, по словам Семеновой, ”департамент ответил, что мы не убедили их”. Планируемый мини-отель предусматривает парковку и ни в коей мере не нарушает конфигурацию исчезнувшего бастиона, которую обозначают выстроенные под углом городская поликлиника и отель-ресторан King, а такая маркировка исторического места есть непременное требование департамента.

Причем бастион ведь исчез не вследствие какого-то бедствия, а в силу градостроительной деятельности городских властей, развернувшейся после 1893 года, когда начали осваивать старинную территорию и прокладывать через бастионы новые улицы, что привело к нарушению их целостности как памятника архитектуры. Таким образом, считает Татьяна Семенова, предполагаемый мини-отель вполне согласуется с общим градостроительным решением столетней давности.

Найти компромисс

Голосование завершилось со счетом 5:3 — за проект решения департамента об отказе инвестору высказались три члена комиссии, против проголосовали пять человек (один воздержался). Результат достаточно бурного обсуждения четко обозначил в короткой беседе депутат Алексей Мяги, который вел заседание и ранее всегда выступал в пользу застройщика.

”Мы большинством голосов сегодня… не поддержали представленный городской управой проект об отказе от инициирования детальной планировки. Мы предлагаем данный проект решения отозвать в городскую управу и попробовать найти компромисс с застройщиком. Такие варианты есть”, — отметил он. И добавил от себя: ”Я заинтересован в том, чтобы проект, который реализует Татьяна Семенова, был осуществлен”.

В принципе такой исход возможен, с чем согласен и главный архитектор Иван Сергеев: если горсобрание поддержит линию предпринимателя и предложит инициировать детальную планировку для строительства гостиницы.