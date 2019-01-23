Волость Йыхви ищет архитектурное решение для нового здания основной школы

”В течение полсотни лет школа базировалась в нынешнем здании, которое в свое время считалось одним из самых современных в Эстонии. Однако время не стоит на месте, и сегодняшние представления о том, каким должно быть школьное здание, иные. Уверен, что рожденный в ходе архитектурного конкурса облик нового здания уравновесит грустные чувства по поводу того, что старое будет снесено”, — отметил старейшина волости Йыхви Мартин Репинский.

”В планах Йыхвиской волости заменить нынешнее здание и сделать учебную среду современнее и компактнее, с энергосберегающими и более качественными классными комнатами, чем это позволяет нынешнее здание”, — пояснил вице-президент Союза архитекторов Эстонии и руководитель конкурсной рабочей группы Калле Комиссаров. ”Волость немало инвестировала в учебный комплекс , сюда же добавятся средства от проекта EV100. Cпомощью конкурса мы ищем решение для школьного здания, которое вписалось бы в облик города”.

Исходная задача конкурса состоит в том, чтобы новое школьное здание было подходящим для данного места с архитектурной точки зрения и с точки зрения имеющейся городской средыи его можно было бы построить с оптимальными затратами. Здание должно быть энергосберегающим, удобным и функциональным. Решение для территории, необходимой для обслуживания здания должно быть таким, чтобы учитывать нужды учебного процесса. Новое здание должно учитывать среднее количество учащихся (по прогнозам — 510 учеников), педагогов и персонал.