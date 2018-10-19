19.10.2018, 16:25

Водителя, наехавшего в Нарве на пешехода, в результате чего тот погиб, взяли под стражу

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rus.delfi.ee
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Водителя, наехавшего в Нарве на пешехода, в результате чего тот погиб, взяли под стражу
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Сегодня Вируский уездный суд взял по ходатайству Вируской окружной прокуратуры под стражу на срок до двух месяцев 46-летнего мужчину в связи с происшедшим в среду в Нарве трагическим ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает пресс-представитель прокуратуры.

17 октября в 13.20 в Нарве у дома по ул. Пушкина, 25, произошло ДТП, в котором водитель наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Пешеход, 59-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте происшествия. После наезда на пешехода, водитель скрылся с места ДТП, не вызвал скорую помощь и не сообщил о ДТП в центр тревоги. Полиция задержала водителя примерно 10 минут спустя.

Мужчине, находившемся за рулем автомобиля Mercedes, предъявили подозрение в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении требований дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, она ходатайствовала о взятии водителя под стражу, так как его поведение после совершения ДТП дает основания полагать, что он может уклоняться от ведения производства. „В случае признания виновным, мужчину может ждать тюремное заключение сроком от трех до 12 лет", — добавила Вероника Лаур.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб призывает всех участников дорожного движения сообщать об опасных водителях на номер 112.

„Сообщая об опасных водителям, можно предупредить крайне тяжелые ДТП и задержать водителя до того, как произойдет необратимое. Благодарим всех людей, которые звонят на 112. С вашей помощью дороги становятся безопаснее — по таким звонкам мы задержали в этом году в Идаской префектуре около 150 нетрезвых водителей".

В этом году в Идаской префектуре в ДТП погибло 9 человек, пострадало 168 человек. По всей Эстонии в ДТП погибло 60 человек, пострадало 1473 человек.

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