Во вторник состоятся политические дебаты кандидатов в депутаты Нарвского горсобрания

19 сентября в 15.30 в аудитории L231 в Нарвском филиале Ида-Вирумааского центра профессионального образования состоятся политические дебаты. Приглашены представители всех партий и избирательных союзов, которые зарегистрированы на предстоящие в октябре муниципальные выборы в Нарве.

В дебатах примут участие Александр Ефимов (Центристская партия), Антс Лийметс (Партия Реформ), Станислав Пупкевич (список Саависаара), Валентина Гурова (IRL) и Яна Кондрашова (избирательный союз ”Наша Нарва”). Модератором выступит журналист Радио-4 Михаил Комашко.

”Дебаты — это не только хорошая возможность познакомиться с устройством местной жизни, процессом принятия решений, но и встретиться с кандидатами, задать интересующие вопросы относительно планов и конкретных пунктов предвыборных программ" — рассуждает кандидат на пост мэра Нарвы от избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк.

Напомним, выборы в местное самоуправление состоятся 15 октября 2017. В Нарве на выборы в органы местного самоуправления свои списки представили три партии и три избирательных союза. Всего за 31 место в городском собрании в Нарве будут бороться 207 кандидатов.