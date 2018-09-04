04.09.2018, 09:40

Во вторник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Во вторник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ида-Вирумаа
фото иллюстративноеFoto: Raivo Tasso

Во вторник, 4 сентября, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ляэне-Вируском и Ида-Вируском уезда, передает rus.err.ee.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Таллинн-Нарва на участке от 124 км до 164 км, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.

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