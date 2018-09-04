Во вторник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ида-Вирумаа

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Таллинн-Нарва на участке от 124 км до 164 км, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.