Во вторник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ида-Вирумаа
Во вторник, 28 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ида-Вируском уезде.
Во вторник, 28 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ида-Вируском уезде.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Таллинн-Нарва на участке от 150 км до 190 км, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, передает rus.err.ee.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.
Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
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