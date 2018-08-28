28.08.2018, 08:40

Во вторник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ида-Вирумаа


rus.delfi.ee
EST
Politsei mõõdab kiirust
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Во вторник, 28 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ида-Вируском уезде.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Таллинн-Нарва на участке от 150 км до 190 км, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, передает rus.err.ee.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





МНЕНИЕ: Мемориал жертвам коммунизма в Эстонии хранит память о прошлом, но служит будущему

28.08.2018
В этом году мы отмечаем столетие основания Эстонской Республики. К сожалению, на протяжении почти половины этого времени отмечать это событие было запрещено, потому что после насильственного присоединения к Советскому Союзу коммунистический режим делал все, чтобы уничтожить даже воспоминание о свободной Эстонии.
Подробнее


За убийство жены в Ласнамяэ мужчина проведет в тюрьме 10 лет

28.08.2018
Накануне вступил в законную силу приговор суда жителю Таллинна Виктору Офицерову (57), которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ. Мужчина окончательно признан виновным и проведет в тюрьме 10 лет.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €



ВИДЕО: Фантастика! Канепи победила первую ракетку мира!

27.08.2018
С сенсационного результата стартовал Открытый чемпионат США по теннису. Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA 44) победила в Нью-Йорке первую ракетку мира Симону Халеп (Румыния) - 6:2, 6:4. Впервые в истории лидер мирового рейтинга проиграла стартовый поединок на US Open.
Подробнее