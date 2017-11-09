Во дворе Нарвского замка раскопали фундамент православной церкви, чтобы построить там резервуар для воды

В рамках большого проекта реконструкции восточного крыла замка, на который от Европейского фонда регионального развития получено более четырех миллионов евро, там создают систему пожаротушения, и ее частью станет большой резервуар с водой.

Roman Vikulov, Delfi

Он будет находиться под землей во внутреннем дворе Нарвского замка. Сейчас для него ищут место. Идут земляные работы перед замком — раскопан фундамент гарнизонной православной часовни, построенной в конце 19 века. Сама часовня была деревянной, и кроме фундамента от нее ничего не сохранилось.

Директор Нарвского музея Андрес Тооде говорит, что в большом западном дворе Нарвского замка в свое время было много построек, то есть найти место для резервуара, создать который предписал Спасательный департамент, не трогая старые фундаменты, довольно сложно.

”Мы все-таки не будем разрушать фундамент церкви, — сказал Тооде. — Сейчас он не является исторической ценностью, но со временем ею станет. Попробуем расположить резервуар между элементами фундамента, или рядом с ним”.

По словам директора музея, с археологической точки зрения, слой, в котором идут земляные работы (до двух метров глубины) не интересен: это, по сути, смесь грунта и строительного мусора, появившаяся на этом месте после второй мировой войны.

Тооде говорит, что находящийся ниже средневековый культурный слой куда как более перспективен с научной точки зрения, полон загадок, и не исключено, что при его исследовании будут сделаны такого рода находки, которые заставят изменить планы по размещению там резервуара с водой.

Андрес Тооде сообщает, что, по его информации, никто никогда не ставил вопрос о восстановлении гарнизонной часовни в замке. Он сильно сомневается в том, что кто-то может выступить сейчас, после обнаружения фундамента.

”Все-таки она создавалась для русских военных, которые размещались в замке с 18 века,, — сообщает Андрес Тооде, указывая на то, что сейчас в ней нет практического смысла, а выдающимся архитектурным сооружением часовня не была.

В ближайшее время будут подведены итоги конкурса среди фирм, претендующих на строительство резервуара для воды. Тогда уточниться и стоимость реализации этой части проекта. Пока Тооде говорит, что резервуар обещает быть довольно дорогостоящим.

Реконструкция восточного флигеля Нарвского замка должна завершиться к лету 2019 года.