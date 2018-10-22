Власти Силламяэ организуют бесплатную правовую помощь для жителей

Летом были проведены два конкурса на оказание услуги правовой помощи, но, к сожалению, из-за отсутствия желающих они были признаны несостоявшимися. Третий конкурс оказался успешным, и договор на юридическое консультирование подписан. Денежные средства на правую помощь заложены в городском бюджете.

3-х часовые приёмы юриста начнутся с конца октября и будут проходить до конца года в конференц-зале спортивного комплекса Калев (Кеск 30) по несколько раз в неделю.

В 2018 году бесплатные консультации юриста состоятся 23 и 30 октября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября, а также 3,4,10 и 11 декабря.

Регистрация на приёмы по будним дням с 12:00 по 13:00 по тел. 57 845 485.

При консультировании жители города смогут задавать юристу свои вопросы и получать ответы по вопросам наследия, семейному и вещному праву, востребования алиментов, исполнительному производству и др. правовым вопросам.

По словам председателя правовой комиссии горсобрания Дмитрия Летта, необходимость оказания более широкой юридической помощи населению существует, об этом свидетельствуют многочисленные просьбы и обращения людей в правовую комиссию и к депутатам.

”Учитывая, что действующее законодательство не обязывает местные самоуправления оказывать правовую помощь населению, инициативу властей Силламяэ по проведению бесплатных приёмов юриста можно только приветствовать, ведь в юридической помощи сегодня нуждаются многие, особенно малоимущие и пожилые люди, и не каждый может позволить себе платить за недешёвые юридические консультации в адвокатских конторах.” — добавил Дмитрий Летт.