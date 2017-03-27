Власти Нарвы пообещали таксистам закрыть глаза на их незнание эстонского языка

Согласно предписанию Языковой инспекции, к середине июля 2017 года все таксисты должны подтвердить знание эстонского языка на категорию В1. Власти города закроют глаза на нарушение закона и обещают сохранить таксистам лицензии, пишет rus.err.ee.

"Люди ждут этих курсов (разговорные курсы для таксистов по заказу Нарвы — прим. ред.), — сказала Ирина Ковалёнок, член правления Sõprade Takso. — Но хочу заметить, что это не языковые курсы на нужную нам категорию, это просто общение на эстонском в игровой форме. Люди, конечно, получат документ, что прошли это обучение, но это не будет свидетельством о категории. А в Законе о языке указано, что у таксистов должна быть категория B1".

Таксистов интересовал ответ на вопрос, что будет после проверки Языковой инспекции. Лишат лицензии таксистов или нет?

"При наличии у человека двух нарушений выдача разрешения не производится, — подтвердил представитель городской управы Александр Куксин. — Но на такое нарушение, как недостаточное знание языка, можно закрыть глаза. На наш взгляд, это не является для таксиста настолько серьёзным недостатком, чтобы отказывать ему в выдаче документов".