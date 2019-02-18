Власти Нарвы оштрафуют автобусную фирму ATKO за невыполнение обязательств

Как мы сообщали ранее, в воскресенье автобусная фирма ATKO, обслуживающая городские линии в Нарве, поставила в очень трудное положение тех нарвитян и гостей города, которые поздно вечером решили воспользоваться услугой автобуса, работающего на маршруте №8.

Автобус сломался, в замена ему обеспечена не была, в результате чего люди напрасно ждали на остановках, пребывая в неведении. В числе пострадавших таким образом были и дети, которые самостоятельно надеялись с помощью автобуса добраться домой.

На то, как фирма ATKO не вывела на линию резервный автобус внимание общественности обратил нарвитянин Станислав Беляков, очень эмоционально рассказав об этом на своей странице в Facebook.

Станислав возмутился в частности тем, что в числе других людей бесперспективно ждавших с ним на остановке автобус, была одинокая девочка, примерно десяти лет, простоявшая одна там около получаса.

В фирме ATKO Delfi произошедшее не прокомментировали, а вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал, что случившееся совершенно неприемлемо, отметив, что по договору ATKO должна обеспечивать наличие двух резервных автобусов.

Вчера замена потребовалась съехавшему со скользкой дороги на административной территории Нарва-Йыэсуу автобусу, который работает на линии, соединяющей Нарву и относящиеся к ней садовые товарищества. Согласно договору с городом, ATKO должна была обеспечить и замену автобуса на маршруте №8.