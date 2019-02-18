18.02.2019, 18:30

Власти Нарвы оштрафуют автобусную фирму ATKO за невыполнение обязательств

сумма штрафа шокирующе скромна
Роман Викулов
Роман Викулов
EST
ATKO bussid
ATKO bussidFoto: Eero Vabamägi

Штраф будет более чем скромным – около 100 евро, но эта сумма предусмотрена договором именно за такие нарушения, то есть за не следование автобусному расписанию. По информации управы, был сорван всего один рейс, но в позднее время, около 21.00, когда в частности дети добирались домой.

Как мы сообщали ранее, в воскресенье автобусная фирма ATKO, обслуживающая городские линии в Нарве, поставила в очень трудное положение тех нарвитян и гостей города, которые поздно вечером решили воспользоваться услугой автобуса, работающего на маршруте №8.

Автобус сломался, в замена ему обеспечена не была, в результате чего люди напрасно ждали на остановках, пребывая в неведении. В числе пострадавших таким образом были и дети, которые самостоятельно надеялись с помощью автобуса добраться домой.

На то, как фирма ATKO не вывела на линию резервный автобус внимание общественности обратил нарвитянин Станислав Беляков, очень эмоционально рассказав об этом на своей странице в Facebook.

Станислав возмутился в частности тем, что в числе других людей бесперспективно ждавших с ним на остановке автобус, была одинокая девочка, примерно десяти лет, простоявшая одна там около получаса.

В фирме ATKO Delfi произошедшее не прокомментировали, а вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал, что случившееся совершенно неприемлемо, отметив, что по договору ATKO должна обеспечивать наличие двух резервных автобусов.

Вчера замена потребовалась съехавшему со скользкой дороги на административной территории Нарва-Йыэсуу автобусу, который работает на линии, соединяющей Нарву и относящиеся к ней садовые товарищества. Согласно договору с городом, ATKO должна была обеспечить и замену автобуса на маршруте №8.

«Я сегодня общался с мэром Нарва-Йыэсуу, Максимом Ильиным, и он пообещал проконтролировать, как поддерживается порядок на той трассе и других, по которым передвигаются автобусы в рамках договора ATKO и Нарвы», - сказал Евграфов, отметив, что за часть этих дорог несет ответственность и Дорожный департамент.

Алексей Евграфов сообщил также, что помимо штрафа ATKO также напомнят предписанием об обязанности сообщать о всех изменениях расписания, даже в непредвиденных случаях, само собой.

По информации вице-мэра, из-за поломки автобуса на маршруте №8 17 февраля сорвался всего один рейс.

Читайте также: