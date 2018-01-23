Власти Нарвы и Ивангорода поздравили нарвитянку, родившуюся первой в 2018 году

22 января руководители Нарвы и Ивангорода по традиции поздравили первую новорожденную в этом году жительницу Нарвы.

В Нарве 1 января первой на свет появилась девочка Анастасия, весом 3 кг 510 г и ростом 54 см. Маму Марию и папу Адриана Тихомировых с новорожденной дочкой поздравили председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, мэр города Тармо Таммисте, глава муниципального образования ”Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области” Виктор Карпенко и глава администрации МО ”Город Ивангород” Константин Платонов. Малышка стала вторым ребенком в семье Тихомировых, в которой уже подрастает сын Константин, который также принял участие в церемонии поздравления.



Интересно, что первыми в новом году в Нарве рождались девочки и в 2017, и в 2016 годах. А в 2013, 2014 и 2015 годах первыми были мальчики.