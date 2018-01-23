23.01.2018, 19:42

Власти Нарвы и Ивангорода поздравили нарвитянку, родившуюся первой в 2018 году


rus.delfi.ee
EST
Власти Нарвы и Ивангорода поздравили нарвитянку, родившуюся первой в 2018 году
Narva.ee

22 января руководители Нарвы и Ивангорода по традиции поздравили первую новорожденную в этом году жительницу Нарвы.

В Нарве 1 января первой на свет появилась девочка Анастасия, весом 3 кг 510 г и ростом 54 см. Маму Марию и папу Адриана Тихомировых с новорожденной дочкой поздравили председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, мэр города Тармо Таммисте, глава муниципального образования ”Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области” Виктор Карпенко и глава администрации МО ”Город Ивангород” Константин Платонов. Малышка стала вторым ребенком в семье Тихомировых, в которой уже подрастает сын Константин, который также принял участие в церемонии поздравления.

Narva.ee


Интересно, что первыми в новом году в Нарве рождались девочки и в 2017, и в 2016 годах. А в 2013, 2014 и 2015 годах первыми были мальчики.

Читайте также:
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
295 000€
Keila, Дом
От хозяина!
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
157 000€
Rae vald, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
295 000€
Harku vald, Дом
От хозяина!
199 900€
Harku vald, Часть дома
79 700€
Tartu, Квартира
79 700€
Tartu, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии