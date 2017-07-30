Власти Кохтла-Ярве предложили Союзу жителей Сомпа самому спасать баню

В начале июля недоходное объединение ”Союз жителей Сомпа” призывало руководство Кохтла-Ярве спасти сомпаскую баню, рассказывает издание "Инфопресс".

"Мы просим городские власти продолжить финансировать работу бани из городского бюджета, несмотря на то, что ревизионная комиссия горсобрания рекомендовала ее закрыть из-за убыточности”, — писала тогда член правления MTÜ Диана Берсенева.

"В ответ на ваше обращение сообщаем, что Кохтла-Ярвеское городское управление разделяет ваше мнение по работе сомпаской бани, в связи с чем неоднократно организовывало конкурсы по аренде бани путем открытого аукциона, но, к сожалению, заинтересованных лиц не оказалось. Учитывая ваши цели по улучшению и развитию жизни в Сомпаской части города, делаем вам как заинтересованному лицу предложение — взять сомпаскую баню в аренду”, — ответили власти Кохтла-Ярве.

На вопрос, как Союз жителей Сомпа отнесся к предложению Кохтла-Ярвеского горуправления, Диана Берсенева сказала: ”Мы взвешивали подобный вариант решения вопроса, и в настоящее время готовим горуправлению свой ответ”.