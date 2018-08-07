Власти Кохтла-Ярве подали в суд иск к бывшему мэру Евгению Соловьеву



Как сообщила пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм, город Кохтла-Ярве в своем иске требует от Соловьева выплатить компенсацию и проценты за ущерб, причиненный городу.

Город хочет взыскать с бывшего мэра 210 000 евро.

Когда начнутся слушания по этому иску, в суде сказать затруднились.

Как писал ранее rus.err.ee Евгений Соловьев заявлял, что ущерб Кохтла-Ярве он не наносил и ничего выплачивать не собирается.

В 2016 году Соловьев окончательно был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением, после чего покинул свой пост.