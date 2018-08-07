Власти Кохтла-Ярве подали в суд иск к бывшему мэру Евгению Соловьеву

Власти Кохтла-Ярве подали иск к бывшему мэру города Евгению Соловьеву еще в конце мая, однако суд до сих пор его в производство не взял, поскольку выясняет позицию ответчика. Кроме этого, суд предложил сторонам договориться внесудебно, передает rus.err.ee.
Как сообщила пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм, город Кохтла-Ярве в своем иске требует от Соловьева выплатить компенсацию и проценты за ущерб, причиненный городу.
Город хочет взыскать с бывшего мэра 210 000 евро.
Когда начнутся слушания по этому иску, в суде сказать затруднились.
Как писал ранее rus.err.ee Евгений Соловьев заявлял, что ущерб Кохтла-Ярве он не наносил и ничего выплачивать не собирается.
В 2016 году Соловьев окончательно был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением, после чего покинул свой пост.