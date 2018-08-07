07.08.2018, 13:40

Власти Кохтла-Ярве подали в суд иск к бывшему мэру Евгению Соловьеву

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Solovjov
Jevgeni SolovjovFoto: Jevgeni Kapov

Власти Кохтла-Ярве подали иск к бывшему мэру города Евгению Соловьеву еще в конце мая, однако суд до сих пор его в производство не взял, поскольку выясняет позицию ответчика. Кроме этого, суд предложил сторонам договориться внесудебно, передает rus.err.ee.


Как сообщила пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм, город Кохтла-Ярве в своем иске требует от Соловьева выплатить компенсацию и проценты за ущерб, причиненный городу.

Город хочет взыскать с бывшего мэра 210 000 евро.

Когда начнутся слушания по этому иску, в суде сказать затруднились.

Как писал ранее rus.err.ee Евгений Соловьев заявлял, что ущерб Кохтла-Ярве он не наносил и ничего выплачивать не собирается.

В 2016 году Соловьев окончательно был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением, после чего покинул свой пост.

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Власти Кохтла-Ярве подали в суд иск к бывшему мэру Евгению Соловьеву

07.08.2018
Власти Кохтла-Ярве подали иск к бывшему мэру города Евгению Соловьеву еще в конце мая, однако суд до сих пор его в производство не взял, поскольку выясняет позицию ответчика. Кроме этого, суд предложил сторонам договориться внесудебно, передает rus.err.ee.
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