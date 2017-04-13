Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения

Мэрия Кохтла-Ярве собирается взыскать с бывших руководителей города Евгения Соловьева и Юри Колло ущерб, который они нанесли самоуправлению, путем внесудебного соглашения, пишет rus.err.ee.

Накануне в своем ежегоднике Полиция безопасности напомнила, что признанные виновными в коррупции Соловьев и Колло нанесли городу ущерб на сумму свыше 1 млн евро, но мэрия не стала подавать против них гражданский иск.

"Мы сейчас занимаемся этим вопросом и уже получили заключение от консультирующего нас адвокатского бюро, но ситуация достаточно сложная. Например, предъявить претензии к Юри Колло нельзя из-за истечения срока давности", — сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, добавив, что под большим вопросом и предъявление судебных претензий к Евгению Соловьеву.

"Сегодня мы готовим внесудебное соглашение, в отношение Соловьева оно почти готово. Если же договориться не удастся, то будем выставлять судебный иск, но очень сомнительно, что мы сможем что-то получить, а судебный процесс — это всегда затратно. То есть для города это означает дополнительные расходы", — добавила Янченко и отметила, что ясность в этом вопросе может наступить в мае.

По данным газеты "Северное побережье", сумма требования к Соловьеву составит 210 000 евро.

Напомним, в прошлом году Евгений Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением.