15.07.2017, 16:44

Владислава Понятовского сняли с поста главы Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков

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Роман Викулов
Роман Викулов
roman.vikulov@delfi.ee
EST
ponjatovski
ponjatovskiFoto: Jevgeni Kapov

Решение о замене руководителя профсоюза приняло правление организации (а именно три его члена — сам Понятовский был, разумеется, против), что допускает устав профсоюза.

Место Понятовского занял сравнительно недавно участвующий в профсоюзном движении Юрий Грибовский, являющийся членом правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков и доверенным лицом отделения профсоюза шахты ”Эстония”.

Владислав Понятовский заверил Delfi, что причина его смещения с поста председателя правления профсоюза — конфликт на уровне личных отношений, непосредственно с Юрием Грибовским, и произошедшее в частности никак не связано с крайне сложно на этот раз проходившими переговорвами о новых коллективных договорах шахтеров и энергетиков, которые в итоге были подписаны на удовлетворительных, по мнению, профсоюза условиях.

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Понятовский говорит, что он с профсоюзами не расстается — продолжит руководить входящим в большой профсоюз энергетиков и шахтеров отделением Балтийской станции, в котором состоит около 500 человек.

Владислав Понятовский возглавил профсоюз Прибалтийской электростанции в 1989 году, и был его лидером до 2011 года, когда был образован Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков.

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