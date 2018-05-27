27.05.2018, 10:10

Вируской тюрьме требуется сотрудник со странными рабочими обязанностями и хорошей зарплатой

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rus.delfi.ee
EST 10
Viru vangla
Viru vanglaFoto: Andres Putting

Вируская тюрьма ищет руководителя проекта, задачей которого будет развитие Эстонского клуба государственных чиновников.

В 2014 году тюремная служба создала в Ида-Вирумаа Эстонский клуб государственных чиновников, целью которого является формирование сети людей, работающих на госслужбе, организация их досуга. Необходимость такой организации объясняется тем, что многие чиновники командированы на Северо-Восток Эстонии из других мест, и создать самим круг общения многим сложно.

Для решения этой задачи руководитель проекта должен плотно сотрудничать с работающими в Ида-Вирумаа государственными учреждениями, организовывать деятельность клуба — различные мероприятия и поездки, привлекать в клуб новых членов, обеспечивать связь с общественностью, предлагать хорошие идеи для развития клуба.

Со своей стороны Вируская тюрьма предлагает руководителю проекта зарплату в размере 1800 евро (брутто), отпуск — 35 дней в году, в случае болезни — компенсацию со второго дня. От кандидатов требуется знание эстонского на высшую категорию, C1, а также владение английским на уровне общения.

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