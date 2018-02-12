Вируский суд наказал шестерых нарвитян за наркопреступления: двое отделались условным сроком

Приговором Вируского уездного суда от 8 февраля назначены наказания шести мужчинам, которых обвиняли в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве, сообщает пресс-представитель суда.

Алексея (23) признали виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве и назначили ему наказание в виде 4 лет тюремного заключения, которое не будет приведено полностью к исполнению, если Алексей не совершит нового умышленного преступления в течении испытательного срока. Испытательный срок, 4 года 1 месяц, начался 8 февраля.

Антона (32) признали виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве и назначили ему наказание в виде 3 лет тюремного заключения, которое не приводится полностью к исполнению, если Антон не совершит нового умышленного преступления в течении испытательного срока и выполнит контрольные обязанности и дополнительное контрольное требование — не иметь и не употреблять наркотические или психотропные вещества. Испытательный срок, 3 года 3 месяца, также начался 8 февраля.

Виктора (60) признали виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве и назначили ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев тюремного заключения. Срок отбытия наказания исчисляется с 3 ноября 2017 года.

Сергея (28) признали виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве и назначили ему наказание в виде 4 лет тюремного заключения, которое увеличили на не отбытую часть наказания по предыдущему приговору суда и назначили наказанием по совокупности 6 лет 11 месяцев 28 дней тюремного заключения. Срок отбытия наказания исчисляется с 31.10.2017.

Кирилла (22) признали виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве и в управлении моторно-транспортным средством в состоянии опьянения и назначили ему наказание по совокупности в виде 3 лет 2 месяцев тюремного заключения, которое увеличили на не отбытую часть наказания по предыдущему приговору суда и назначили наказанием по совокупности 5 лет 6 месяцев тюремного заключения. Срок отбытия наказания исчисляется с 21.08.2017.

Даниила (21) признали виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве, в управлении моторно-транспортным средством в состоянии опьянения и в систематическом управлении транспортного средства лицом, не имеющего права на управление, и назначили ему наказание по совокупности в виде 3 лет 2 месяцев тюремного заключения. В срок отбытия наказания зачли проведённое под стражей время 2 месяца 2 дня. Наказание увеличили на не отбытую часть наказания по предыдущему приговору суда и назначили наказанием по совокупности 3 лет 7 месяцев тюремного заключения. Срок отбытия наказания исчисляется с 9.01.2018.

Приговором конфискованы деньги, полученные умышленным преступлением, на общую сумму 3 465,67 евро.

Со всех обвиняемых взысканы также судебные издержки.

Алексею, Антону, Виктору, Сергею, Кириллу и Даниилу было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве в группе. Кириллу и Даниилу было предъявлено обвинение в управлении моторно-транспортным средством в состоянии опьянения. Даниила обвиняли также в систематическом управлении транспортного средства лицом, не имеющего права на управление.

Согласно обвинения обвиняемые занимались в городе Нарва в 2017 году приобретением и продажей наркотических веществ амфетамина, кокаина, марихуаны, содержащих наркотическое вещество таблеток Extasy.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке сокращённого производства.

Приговор не вступил в силу. На приговор можно представить апелляционную жалобу в течении 15 дней.