31.07.2018, 07:20

”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

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У Минюста — другая правда
Ольга Привалова
Ольга Привалова
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”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой
фото иллюстративноеIlmar Saabas

”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.

Так начал свое длинное — 13-страничное — рукописное письмо заключенный Вируской тюрьмы. Мужчина поведал журналистам свою правду о жизни в местах не столь отдаленных: о плохих жилищных условиях, о неравном обращении, и вообще о сложном житье-бытье. Министерство же юстиции опровергает все пункты написанного им.

Приведем письмо заключенного в сокращенном виде — выдержки, отражающие суть проблем, самые яркие и важные цитаты (орфография и пунктуация в незначительной степени отредактированы без потери смысла — прим. авт.). Полностью с отсканированным текстом можете ознакомиться ниже — в галерее.

”Спрашивали ли мы у себя или интересовались, как происходит наставление на путь истинный тех, кто ошибся, и какими возвращаются в общество эти якобы исправленные люди? Какими они становятся, если для их исправления используют такие методы как: провокация, манипуляция, ущемление прав, изоляция в одиночную камеру и принцип ”охранник всегда прав”?

”Виру — та фабрика, которая выпускает озлобленных, лживых, манипулированных и со своими проблемами не справляющихся ”граждан”, которые с большой долей вероятности вернутся обратно ”в уголовный университет — на следующий курс”.

”До сих пор существует между обществом Эстонии и тюрьмой завеса тайны, похожая на железный занавес СССР. Как тогда ждали, когда он спадет, так и сейчас настало время рассказать внутренние секреты, которые Министерство юстиции так тщательно скрывает”.

О правлении: ”В тюрьме Виру существует правление по единицам, т.е. по домам. Каждый дом — это отдельное государство, где правит только один человек — это начальница дома; и есть только ее правда”.

ТОП

Об электричестве: ”На желтом доме было электричество до полуночи, а начиная с 28 марта 2018 года решили, что на одном секторе (на доме — 6 секторов) разрешено электричество только до 22:00 по выдуманным причинам”. Далее заключенный в своем письме описывает эти ”выдуманные причины”: высокомерное поведение с сотрудниками, общая негативная настроенность, неношение бирки и нахождение в чужих камерах.

О ”репрессиях”: ”За пару дней до 28 марта 2018 года двое заключенных решили использовать свое законное право и написали жалобы на контактера Теэта Каяла, который их репрессировал. Это не понравилось начальнице дома К. Луури, которая не может позволить, чтобы на ее подчиненных писали жалобы, и она использовала свое право применить в отместку свои репрессии к заключенным всего сектора”.

О воде: ”У нас горячая вода — с 6:00 до 22:00. Тогда как высшие чиновники утверждают, что у нас доступ к горячей воде — круглосуточно”.

О медпомощи: ”По словам тюрьмы, заключенным предоставляется медицинская помощь как на свободе, но на самом деле это далеко не так. Лекарства выдают охранники, у которых нет медицинского образования”.

О гигиене: ”Закон гласит: заключенный обязан соблюдать личную гигиену. <…> Двое заключенных, живущих в одной камере, решили не мыться и не убирать камеру. <…> Им назначили персонально уборщика”.

О почте: ”Практика тюрьмы Виру противоречит Закону о почте: нельзя получать письмом чистые открытки”. ”На все это (проблемы в почтой — прим. авт.) начальница дома Кади Луури ответила ”Тюрьма Виру делает, что хочет, и никто им не указ”.

О наркоманах: ”У наркоманов — очень большие льготы и поблажки: DVD-проигрыватель, микроволновка, спорт-тренажеры, настольные игры, аквариум, музыкальный центр и т.д.”

О работе: ”Также происходит постоянное издевательство со стороны сотрудников через ”кампанию швабры”: лицам, которые хотят работать, этого не предоставляется; а кому работа нужна — их заставляют работать. Многие заключенные отказываются от швабры — эта работа очень унизительная, за нее получают 1,50 евро в месяц.

О письменных принадлежностях: ”Регламент тюрьмы гласит: разрешено только пять синих ручек, цветные — нельзя и 12 цветных карандашей, простой и резинка — запрещены”. (Автор письма считает это необоснованным — прим. авт.)

Об ограничениях: ”Эстонские тюрьмы в основном по себе лишь известным причинам ввели три ограничения на покупки заключенных: денежное — в размере минимальной зарплаты, количественное — сколько и чего можно за раз купить, и частоты — сколько раз в месяц можно закупиться”.

О приветствии: ”С другими заключенными здороваться нельзя”.

В заключении автор письма сообщил, что он находится в этой системе много лет и видит ее ошибки.

”Когда вы создадите фирму, которая производит 50% брака, то успешного будущего у нее нет, и скоро она будет в банкроте. Но не тюрьмы Эстонии. Неужели такую Эстонию мы хотели?” — завершает заключенный свое письмо вопросом весьма риторическим.

Минюст: все не так!

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Леаники Либеон, эти утверждения заключенного не соответствуют действительности.

”Данные утверждения необъективны ни в одной из сфер деятельности. В тюрьме действуют правила внутреннего распорядка для всех заключенных с целью поддержания порядка и безопасности. Также чиновники выполняют обязанности на основании действующих правовых актов, а не как душа пожелает”, — прокомментировала письмо заключенного Либеон.

Все интересующиеся данной темой могут ознакомиться с Правилами внутреннего тюремного распорядка и пояснением к ним.

Отвечая на вопрос, Либеон также привела выдержку из этого документа:

”Общение между заключенными ограничивается из соображений безопасности, чтобы лица не смогли организовать правонарушений, угрожать безопасности тюрьмы и общества, а также передать запрещенные вещи. Во время, указанное в распорядке дня, двери камер открыты, и заключенные могут в границах своего отделения свободно передвигаться и общаться”.

”По некоторым причинам в тюрьмах запрещены и некоторые предметы. Например, цветные ручки: разные цвета искушают заключенных делать больше татуировок, так как цветные — привлекательнее. Стержни простых карандашей содержат графит, и их можно использовать для поджога, что представляет угрозу как для жизни и здоровья людей, так и безопасности тюрьмы в целом. Черная же ручка позволяет более эффективно подделывать документы, а также незаметно подправлять и дополнять написанное на документе”.

”Если у заключенного имеются конкретные претензии, всегда можно обратиться с жалобой к самой тюрьме”, — резюмировала Либеон.

Постоянно ущемляют?

Стоит упомянуть, что это не первое письмо от заключенного Вируской тюрьмы в редакцию rusDelfi.

В октябре прошлого года нам также написал заключенный Вируской тюрьмы, недовольный запретом на курение. Мужчина утверждает, что тюрьма обманула заключенных и предположил возможный бунт. Минюст опроверг эту информацию и объяснил причины запрета. Полностью со статьей можете ознакомиться тут.

В Рождество же 2015 года заключенных обделили кровяной колбасой, утверждает автор письма. Написавший был крайне возмущен: несмотря на обещания, в тюрьме и не пахло кровяной колбасой. По сообщению Министерства юстиции, заключенным дали в качестве добавки рождественскую еду, однако, не везде была предусмотрена именно кровяная колбаса. Полностью историю о возможном предрождественском колбасном обмане читайте здесь.

Является ли рьяным активистом, борющимся за права заключенных и пишущим письма в редакцию один и тот же человек, или авторы этих трех писем — разные люди, редакции rusDelfi неизвестно.

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