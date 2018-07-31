”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

”Виру — та фабрика, которая выпускает озлобленных, лживых, манипулированных и со своими проблемами не справляющихся ”граждан”, которые с большой долей вероятности вернутся обратно ”в уголовный университет — на следующий курс”.

”До сих пор существует между обществом Эстонии и тюрьмой завеса тайны, похожая на железный занавес СССР. Как тогда ждали, когда он спадет, так и сейчас настало время рассказать внутренние секреты, которые Министерство юстиции так тщательно скрывает”.

О правлении: ”В тюрьме Виру существует правление по единицам, т.е. по домам. Каждый дом — это отдельное государство, где правит только один человек — это начальница дома; и есть только ее правда”.

Об электричестве: ”На желтом доме было электричество до полуночи, а начиная с 28 марта 2018 года решили, что на одном секторе (на доме — 6 секторов) разрешено электричество только до 22:00 по выдуманным причинам”. Далее заключенный в своем письме описывает эти ”выдуманные причины”: высокомерное поведение с сотрудниками, общая негативная настроенность, неношение бирки и нахождение в чужих камерах.

О ”репрессиях”: ”За пару дней до 28 марта 2018 года двое заключенных решили использовать свое законное право и написали жалобы на контактера Теэта Каяла, который их репрессировал. Это не понравилось начальнице дома К. Луури, которая не может позволить, чтобы на ее подчиненных писали жалобы, и она использовала свое право применить в отместку свои репрессии к заключенным всего сектора”.

О воде: ”У нас горячая вода — с 6:00 до 22:00. Тогда как высшие чиновники утверждают, что у нас доступ к горячей воде — круглосуточно”.

О медпомощи: ”По словам тюрьмы, заключенным предоставляется медицинская помощь как на свободе, но на самом деле это далеко не так. Лекарства выдают охранники, у которых нет медицинского образования”.

О гигиене: ”Закон гласит: заключенный обязан соблюдать личную гигиену. <…> Двое заключенных, живущих в одной камере, решили не мыться и не убирать камеру. <…> Им назначили персонально уборщика”.

О почте: ”Практика тюрьмы Виру противоречит Закону о почте: нельзя получать письмом чистые открытки”. ”На все это (проблемы в почтой — прим. авт.) начальница дома Кади Луури ответила ”Тюрьма Виру делает, что хочет, и никто им не указ”.

О наркоманах: ”У наркоманов — очень большие льготы и поблажки: DVD-проигрыватель, микроволновка, спорт-тренажеры, настольные игры, аквариум, музыкальный центр и т.д.”

О работе: ”Также происходит постоянное издевательство со стороны сотрудников через ”кампанию швабры”: лицам, которые хотят работать, этого не предоставляется; а кому работа нужна — их заставляют работать. Многие заключенные отказываются от швабры — эта работа очень унизительная, за нее получают 1,50 евро в месяц.

О письменных принадлежностях: ”Регламент тюрьмы гласит: разрешено только пять синих ручек, цветные — нельзя и 12 цветных карандашей, простой и резинка — запрещены”. (Автор письма считает это необоснованным — прим. авт.)