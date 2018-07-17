Виновник тяжелой аварии в Ида-Вирумаа избежал уголовного наказания

Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное производство в отношении мужчины, ставшего виновником аварии, в которой тяжело пострадал человек, сообщает "Северное побережье".

Тяжкое ДТП произошло около семи часов утра 1 декабря 2015 года, когда внедорожник ”SsangYong Rexton” под управлением Валерия (52) на 16-м километре дороги Кохтла-Ярве — Кукрузе — Таммику потерял управление и вылетел боком на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем ”Audi 80”, за рулем которого находился Вамбола (73). С места происшествия в Ида-Вирускую центральную больницу доставили водителя ”Audi”, который получил тяжелые травмы, а также водителя ”SsangYong” и пассажира, 27-летнего Сергея.

Уголовное дело было возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.