17.07.2018, 18:30

Виновник тяжелой аварии в Ида-Вирумаа избежал уголовного наказания


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Виновник тяжелой аварии в Ида-Вирумаа избежал уголовного наказания
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Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное производство в отношении мужчины, ставшего виновником аварии, в которой тяжело пострадал человек, сообщает "Северное побережье".

Тяжкое ДТП произошло около семи часов утра 1 декабря 2015 года, когда внедорожник ”SsangYong Rexton” под управлением Валерия (52) на 16-м километре дороги Кохтла-Ярве — Кукрузе — Таммику потерял управление и вылетел боком на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем ”Audi 80”, за рулем которого находился Вамбола (73). С места происшествия в Ида-Вирускую центральную больницу доставили водителя ”Audi”, который получил тяжелые травмы, а также водителя ”SsangYong” и пассажира, 27-летнего Сергея.

Уголовное дело было возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Статья предусматривает наказание в виде денежного взыскания или лишения свободы на срок до трех лет, но теперь прокуратура обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного производства, поскольку сочла, что вина Валерия доказана, но не велика — дорожные условия были очень плохими, хотя и износ шин автомобиля Валерия был больше предельно допустимого. После ДТП мужчина сразу вызвал скорую помощь и позвонил в полицию, что, по утверждению прокуратуры, можно считать смягчающим обстоятельством.

Уголовное производство в отношении Валерия было прекращено с условием, что мужчина уплатит государству определенную сумму в покрытие расходов на делопроизводство и в госказну — в общей сложности 779 евро.

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