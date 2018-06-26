26.06.2018, 15:28

ВИДЕООПРОС: Нужно ли Нарве принять у себя отринутый тартусцами целлюлозный завод? Мнения разделились

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rus.delfi.ee
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После того, как протестная волна, поднятая жителями Тартумаа, заставила правительство ЭР перечеркнуть планы строительства целлюлозного завода под Тарту, актуализировалась тема открытия завода, стоимостью миллиард евро, в Ида-Вирумаа. Стоят ли 200 рабочих мест экологических рисков?

Активно протестовавшие против завода жители Табевере еще в мае выдвинули предложение — "лучше постройте его в Ида-Вирумаа".

На прошлой неделе в интервью Eesti Päevaleht председатель Нарского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что мнения жителей уезда пока никто не спрашивал, но не факт, что они непременно будут против.

"Не думаю, что кто-то стал бы протестовать", — сказала Тоом газете.

Вчера rus.err.ee опубликовал мнение руководителя по маркетингу ЦУ "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа" Вадима Орлова, считающего, что завод можно было бы построить у нарвских электростанций.

"На самых ранних стадиях реализации этого проекта мы вели переговоры с инициаторами и предлагали такой вариант. Однако для инициаторов были гораздо важнее вопросы, связанные с логистикой сырья для этого завода", — сказал Орлов порталу.

Что же думают нарвитянами о перспективе появления завода в их краях, жаждут ли они его прихода?

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