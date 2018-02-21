ВИДЕООПРОС DELFI: Как нарвитяне собираются праздновать 24 февраля? "Приезд президента — как подарок"

DELFI провел опрос на улицах Нарвы, поинтересовавшись у нарвитян, каким образом они будут отмечать 24 февраля 100-летие Эстонии, а также чем торжества этого юбилейного года отличаются от предыдущих.

Большинство опрошенных нарвитян в качестве особенного момента юбилея отметили приезд президента в город. "Как-то воодушевляет всех, что президент приехала в город", — сказала юная нарвитянка.

Говоря о личных планах празднования, один нарвитянин сообщил, что собирается 24 февраля отправиться в поездку по Эстонии, может быть, в Тарту, с друзьями, а одна нарвитянка отметила, что на ее праздничном столе в этот день кровяная колбаса — обязательное блюдо.

Смотрите праздничный видеоопрос Delfi, проведенный в день приезда в Нарву президента Керсти Кальюлайд 21 февраля.